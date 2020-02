Par Lauren Aitken,

C’est la semaine 2 de la saison 2 de Fortnite et pour le défi de cette semaine, vous êtes à la recherche de Maisons protégées contre les ombres.

Plus tard dans la saison, vous pourrez choisir un camp: Ghost ou Shadow. Pour ce défi, vous devrez trouver et vous cacher dans l’un des Maisons protégées contre les ombres autour de la carte. Ces maisons sûres ne sont pas trop difficiles à trouver, mais vous trouverez probablement beaucoup d’adversaires près de ces endroits, alors assurez-vous d’y atterrir en premier ou d’attraper une arme et de vous préparer pour un combat.

Une fois que vous avez découvert certains des passages cachés autour de la carte, il y a une chance que vous soyez transporté dans l’une de ces maisons sûres, accomplissant deux défis en une seule fois.

Le défi de skin Deadpool est en direct pour les propriétaires de Battle Pass et vous pouvez suivre toutes les mises à jour ici.

Fortnite: Saison 2 – Où trouver des maisons sûres dans l’ombre

Il y a cinq maisons sûres parsemées sur la carte, mais vous devrez plonger dans une benne à ordures ou vous cacher dans des toilettes pour les transporter à l’intérieur. Des hommes de main patrouilleront également dans cette zone, alors assurez-vous d’avoir une arme à portée de main et vous pourrez relever quelques-uns des défis des hommes de main pendant que vous y êtes.

N’oubliez pas que vous pouvez infliger des dégâts aux hommes de main et les secouer, mais faites attention aux adversaires.

Une fois que vous avez trouvé une maison sûre, cachez-vous pendant quelques secondes jusqu’à ce que le défi soit enregistré. S’il ne se met pas à jour pour dire terminé, essayez de vous accroupir derrière quelque chose pendant quelques secondes. Vous pouvez trouver des maisons sûres:

Dans un bâtiment en briques rouges au nord de Holly Hedges.

Via un Portaloo à la station service de Parc agréable.

À la tour radio près de Falaises escarpées. Vous pouvez entrer par la porte ou transporter via la benne à l’extérieur.

Sous une station-service à l’est de Frenzy Farm, via le Portaloo dans la dépendance en briques rouges.

Le bâtiment blanc sur l’île centrale de Lac paresseux.

Vous pouvez consulter notre Guide du défi de Henchman ici, qui vous indique où trouver des sbires, des boss et comment ouvrir les portes et les coffres du scanner d’identification. Vous pouvez également consulter notre guide pour savoir où trouver le phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay ici.

