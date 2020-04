Par Lauren Aitken,

C’est la semaine 10 de la saison 2 de Fortnite et cette fois, vous chercherez différentes clés à pipe dorées.

Ces clés à pipe dorées sont assez faciles à repérer et vous devrez en trouver cinq pour relever ce défi. L’événement astronomique de Travis Scott commence bientôt et il y a plusieurs défis à relever, tels que rebondir sur les têtes d’Astro et trouver sa scène, donc il y a beaucoup à vous occuper ce week-end.

Comme toujours, ces zones sont susceptibles d’être occupées assez rapidement, alors essayez d’abord d’y atterrir ou de prendre une arme et de sortir.

Fortnite: Saison 2 – Recherchez différentes clés à pipe dorées

Comme je l’ai dit plus tôt, il y a cinq clés à pipe dorées à trouver pour relever ce défi. Vous pouvez les trouver dans n’importe quel ordre, mais gardez juste un œil sur les adversaires. Ils sont souvent en bordure de monuments comme le phare ou le tuyauteur de fer, alors faites attention de ne pas tomber du bord.

Vous pouvez trouver les clés à pipe dorées aux endroits suivants:

Au sommet du phare de Lockie, au nord-est de The Shark

À l’ouest du marécage Slurpy

Au bras du Pipeman, au sud-ouest de Misty Meadows

Au sud de Dirty Docks

Au nord-est de Steamy Stacks

le Skin Deadpool est maintenant disponible pour les propriétaires de Battle Pass et vous pouvez suivre tous les derniers défis Deadpool ici.

Vous pouvez consulter notre Guide du défi de Henchman ici, qui vous indique où trouver des sbires, des boss et comment ouvrir les portes et les coffres du scanner d’identification. Vous pouvez également consulter nos guides pour savoir où trouver le phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay, où trouver des passages secrets, des maisons sûres et comment visiter Coral Cove, Stack Shack et Crash Site sans nager en une seule partie.

