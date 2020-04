Par Lauren Aitken,

Pour le défi Fortnite de cette semaine, vous devrez jouer le rôle d’Arthur et rechercher le épées dans la pierre.

Bien qu’il n’y ait pas d’étranges femmes allongées dans des étangs distribuant des épées à Fortnite, il y en a plusieurs épées dans la pierre vous devez trouver pour relever le dernier défi de Skye. Vous n’avez pas besoin de terminer cela en un seul match, alors prévoyez d’abord d’atterrir à chaque emplacement pour vous donner les meilleures chances de terminer ce défi rapidement.

Fortnite: Saison 2 – Recherchez l’épée de Skye dans une pierre trouvée en haut lieu

Pour relever ce défi, vous devrez trouver les cinq épées dans la pierre. Ils peuvent tous être trouvés au sommet de collines ou de montagnes, avec une épée bleue brillante qui sort d’un rocher gris. Ces zones seront occupées assez rapidement, alors essayez de poser leur première arme ou du moins de prendre quelques armes avant de partir.

Vous pouvez trouver une épée dans une pierre:

Au nord-ouest de Parc agréable

Sud-est de Parc agréable

Nord-est de Lac paresseux

Au sommet de la colline enneigée à l’ouest de La grotte

Coincé dans un rocher à l’est de Falaises escarpées

