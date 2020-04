Par Lauren Aitken,

Jeudi 2 avril 2020 15:01 GMT

Dans ce défi Fortnite, vous visiterez trois points de repère dans le cadre des défis de Skye.

Chaque semaine à Fortnite, un défi vous oblige à visiter trois endroits ou points de repère nommés. Cette semaine, vous partez The Shark, Rapid’s Rest et Gorgeous Gorge. Vous n’avez pas besoin de relever ce défi en un seul match, alors ne vous inquiétez pas de courir d’un bout à l’autre de la carte.

Votre meilleur pari est d’essayer d’atterrir à chaque endroit directement du Battle Bus, mais vous pouvez atterrir ailleurs et attraper quelques armes avant de partir. Dans cet esprit, examinons où vous trouverez chaque emplacement.

Fortnite: Saison 2 – Visitez The Shark, Rapid’s Rest et Gorgeous Gorge

Le requin est assez facile à trouver dans le coin supérieur gauche de la carte. Le Rapid’s Rest et la Gorgeous Gorge se trouvent de chaque côté du lac Lazy.

Lorsque vous visitez Gorgeous Gorge, vous pouvez vous tenir près de la cascade ou sur le pont pour qu’il s’inscrive comme complet. Avec Rapid’s Rest, traînez près des bateaux à moteur accidentés pour relever le défi.

Vous pouvez trouver chaque emplacement ici:

Le requin est en B1, dans le coin supérieur gauche

Repos rapide est à l’est du lac Lazy

Gorgeous Gorge est au nord-ouest de Lazy Lake

Après avoir visité les trois emplacements, vous pouvez consulter notre guide pour savoir où trouver les campings côtiers de Skye.

