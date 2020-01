Fortnite se classe comme le jeu le plus rentable de 2019 avec 1,8 milliard de dollars

À la surprise de peu, en ce qui concerne le jeu le plus rentable de 2019, Fortnite a remporté la couronne. Deadline rapporte que selon SuperData, propriété de Nielsen, la sortie d’Epic Games a rapporté 1,8 milliard de dollars de ventes au sommet de l’année. Cela donne au jeu plus d’argent en une seule année que n’importe quel jeu de l’histoire.

SuperData a collecté les informations sur les revenus de toutes les divisions de jeux, y compris les mobiles, les PC, les consoles, les esports, la VR et la réalité augmentée. 2019 a vu les jeux mobiles rapporter 64,4 milliards de dollars, 29,6 milliards de dollars via les jeux PC et 15,4 milliards de dollars sur les consoles. Les jeux XR (réalité augmentée et réalité virtuelle) ont rapporté 6,3 milliards de dollars. L’industrie totale du jeu a augmenté de 3% pour atteindre 120,1 milliards de dollars en 2019.

Fortnite a conservé sa place de n ° 1 grâce à ses promotions avec les événements de la culture pop grand public, notamment Avengers: Endgame, Stranger Things et Star Wars.