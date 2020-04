Fortnite: Surprise! Battle Royale fait ses débuts sur Google Play

Lorsque Fortnite est arrivé sur Android, Epic Games a fait le nécessaire pour éviter de donner à Google une commission de 30% sur les revenus. Cela a empêché le jeu d’être proposé par Google Play et a dû être téléchargé à partir de la page Epic Games. Maintenant, les choses ont changé et la bataille est arrivée dans la boutique Epic Games.

Epic Games a envoyé une déclaration dans laquelle il indiquait qu’il avait changé sa décision, donc Fortnite: Battle Royale arrivera sur Google Play. De cette façon, toute personne disposant d’un appareil Android avec suffisamment de puissance pour exécuter le jeu aura la possibilité de le télécharger à partir de l’App Store de Google.

Mais pourquoi Epic Games a-t-il changé d’avis? Comme l’explique l’étude, ce qui se passe, c’est que Google désavantage tous les logiciels proposés en dehors du Play Store. Ce qui précède avec diverses restrictions et avertissements.

Après 18 mois d’utilisation de Fortnite pour Android en dehors du Google Play Store, nous sommes parvenus à une conclusion logique. Google désavantage les logiciels en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des messages de sécurité effroyables et répétitifs pour les logiciels téléchargés “, a déclaré Epic.

Il est important de noter que, malgré ce qui précède, Epic Games continuera de donner la possibilité de télécharger Fortnite pour Android à partir de ce lien.

Si vous souhaitez obtenir Fortnite: Battle Royale pour Android à partir du Google Play Store, vous pouvez le faire ici.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale en cliquant ici.

