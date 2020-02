Fortnite: un joueur remporte un tournoi avec le contrôle et les utilisateurs du clavier et de la souris enragés

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, un événement Fortnite spécial aura lieu le week-end dernier en conjonction avec l’Open d’Australie. Eh bien, l’un des concurrents du Fortnite Summer Smash a réussi à devenir champion du mode individuel et sa victoire a provoqué l’indignation de certains joueurs car il a utilisé le contrôle au lieu de la souris et du clavier, ce qui est considéré comme un inconvénient.

Le joueur Breso a réussi à se consolider comme le meilleur joueur du tournoi et comme il a utilisé le contrôle dans ses jeux, certaines critiques n’étaient pas attendues dans la communauté des joueurs professionnels, car sur la scène compétitive de la Battle Royale, il y a un débat car le les joueurs avec une commande traditionnelle peuvent utiliser l’aide pour pointer (Aim Assist), ce qui n’est pas possible s’ils sont joués avec le clavier et la souris, donc ce n’est pas bien vu.

Comme le rapporte Fortnite INTEL, l’un des joueurs PC qui a attaqué le plus durement contre ceux qui utilisent le contrôle conventionnel était Jonathan “YungCalculator” Weber, qui a mentionné qu’ils devraient interdire tous les joueurs qui utilisent des serveurs de contrôle de pratique professionnelle.

Pour sa part, le joueur Hampus “ruche” Johnsson a souligné que les joueurs de contrôle ont un large avantage après avoir appris à construire ainsi que PC, à part qu’ils ont “un objectif cohérent à 100%” et aucune gamme de diffusion des tirs.

Nous devrions vraiment interdire à chaque joueur de contrôleur de s’entraîner au niveau pro en disant simplement

Depuis que les joueurs contrôleurs sont devenus très bons à construire, ils ont tout gagné. Ils construisent la même chose que PC mais avec un objectif cohérent à 100% et sans floraison. Pas compétitif

D’autres ont félicité le joueur, qui a réussi à devenir le premier à remporter un tournoi Fortnite LAN en utilisant le contrôle conventionnel. D’autres ont simplement souligné qu’il est l’un des meilleurs joueurs avec contrôle, se souvenant également que la scène compétitive est dominée par les utilisateurs de clavier et de souris, malgré la victoire de Breso.

Quelle est votre position dans ce débat? Pensez-vous que les joueurs de contrôle et les claviéristes ne devraient pas se mélanger? Pensez-vous que les joueurs de console ou de contrôle traditionnels ont un avantage sur les joueurs PC? Dites-le nous dans les commentaires.

La nouvelle mise à jour de Battle Royale est en cours et l’attente amène certains joueurs à s’inquiéter de ce qu’elle apportera. L’un des prochains développements de la Battle Royale pourrait être une nouvelle tenue inspirée d’un personnage bien connu du film Birds of Prey.

Fortnite est disponible sur consoles, PC et mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez cette page.

