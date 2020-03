Fortnite: un nouveau mécanicien pose de sérieux problèmes dans Battle Royale

La saison 2 de Fortnite Chapter 2 est arrivée fin février avec de nombreuses nouvelles. Cependant, la communauté a également trouvé des bugs et des bugs qui ont affecté l’expérience de jeu dans Battle Royale.

Malgré le fait qu’Epic Games ait déjà corrigé certains d’entre eux, d’autres problèmes sont toujours présents. L’un d’eux en particulier cause des morts inutiles dans le jeu, ce qui a causé des ennuis à la communauté.

Fortnite Shakedowns agace la communauté

L’un des nouveaux ajouts de la saison a été les Shakedowns. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est un mécanicien qui vous permet de collecter les ennemis tombés pour extraire des informations. Cela vous permet de révéler l’emplacement des autres membres de votre équipe.

Bien que cet article soit en faveur des joueurs qualifiés, il a un inconvénient. Les Shakedowns sont activés avec une animation qui vous laisse sans protection pendant quelques secondes. Le problème est que l’animation se déclenche accidentellement à certaines occasions.

Cela a causé le mécontentement de la communauté, car de nombreux joueurs sont morts dans les jeux en raison de l’activation de ladite animation à des moments inappropriés, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.

Les joueurs qui ne veulent pas activer les Shakedowns ont été victimes d’animation. Depuis qu’ils ont vaincu quelqu’un, ils rechargent leur arme près de l’ennemi tombé. Le résultat est que le processus Shakedown démarre et que d’autres joueurs en profitent pour l’éliminer.

Les joueurs proposent une solution au problème à Epic Games

Epic Games n’a pas commenté cette situation, alors les joueurs ont commencé à enquêter à la recherche d’une solution, au moins momentanément. La communauté a recommandé à l’entreprise de modifier la façon dont les Shakedowns sont activés.

Un joueur pense que la solution consiste à déclencher l’action uniquement en maintenant un bouton enfoncé pendant 2 à 3 secondes. Cela empêcherait l’animation de se déclencher immédiatement par erreur lorsqu’il est proche d’un ennemi vaincu.

Au moment d’écrire ces lignes, Epic Games n’a donné aucun indice sur cette implémentation possible pour résoudre le problème ennuyeux. Il faudra attendre pour en savoir plus.

