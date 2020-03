Fortnite vient à la rescousse après la suspension des cours en Italie en raison d’un coronavirus

Il y a quelques mois, les jeux vidéo étaient considérés comme l’ennemi public numéro un après avoir été identifiés comme provoquant la violence qui sévit dans certaines parties du monde. Aujourd’hui, au milieu de la crise des coronavirus, les mêmes jeux vidéo sont venus à la rescousse pendant les longues périodes de confinement vécues dans différentes parties, une mesure qui a été prise pour lutter contre la propagation de la maladie. À l’heure actuelle, l’Italie est l’un des pays qui a présenté un nombre important de cas et la suspension des classes a entraîné une fête sans fin de Fortnite et Call of Duty.

Selon un rapport de Bloomberg, il a révélé que la suspension des cours en Italie a transformé les enfants et les jeunes vers les jeux en ligne les plus importants du moment, Fortnite: Battle Royale et Call of Duty: Modern Warfare. Les informations proviennent de la société de communication Telecom Italia, qui a signalé une augmentation de jusqu’à 70% du trafic de données sur ses connexions, faisant même référence à l’un des points les plus élevés atteint quelques instants après la confirmation de la grève. d’activités dans les écoles, car on estime que les joueurs ont immédiatement téléchargé des jeux et des mises à jour.

La grande activité présentée dans le réseau et les connexions gérées par Telecom Italia n’a pas été sans problème ces jours-ci et certains utilisateurs signalent des problèmes, mais la société s’assure que tout fonctionne normalement car ils ont la capacité de répondre à la demande Internet. en ces jours d’enfermement.

Si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans l’industrie du jeu vidéo dans le contexte de cette urgence de coronavirus, consultez ce lien.

