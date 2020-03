Fortnite: vous gagnerez de nombreux PaVos et jouerez avec des youtubers dans ce tournoi

Si vous pensez que vous êtes bon à Fortnite et que vous souhaitez gagner des PaVos, Epic Games a préparé quelque chose de spécial pour vous. Il s’agit du tournoi Lucha Creativa, où les élus pourront concourir en compagnie de certains de leurs youtubers préférés.

Il y aura 4 créateurs de contenu qui seront les capitaines des équipes de compétition. Il y aura des tests préliminaires pour choisir les joueurs, qui pourront gagner des quantités intéressantes de PaVos.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Ce sera le nouveau tournoi Fortnite avec des youtubers

Epic Games a révélé que les youtubers ElDed, Pipepunk, Arigameplays et JuanSGuarnizo feront partie de Lucha Creativa. Si vous voulez faire partie de l’équipe de l’un d’eux, vous devrez compléter la carte du mode créatif que chacun a présentée sur ses chaînes YouTube respectives.

L’objectif est de passer la carte dans les plus brefs délais ou d’avoir le score le plus élevé, selon le type de test. La prochaine étape consistera à remplir le formulaire que les créateurs de contenu ont également récemment partagé.

Là, vous pouvez mettre le temps ou le score que vous avez obtenu sur la carte, ainsi qu’un lien vers une vidéo précédemment téléchargée sur YouTube qui le montre. Vous devrez également fournir votre e-mail lié au compte Epic que vous utilisez pour jouer à Battle Royale.

Les élus recevront un email d’Epic, auquel ils devront répondre dans les plus brefs délais. L’entreprise accordera un maximum de 1 jour pour recevoir une réponse. Les 3 meilleurs joueurs sur chaque carte feront partie de votre équipe youtuber préférée.

Ils participeront à une grande finale où il y aura de superbes prix. Pour les débutants, uniquement pour les qualifications, 2000 PaVos seront remis aux joueurs des équipes. Ci-dessous je vous laisse les prix qui seront remis lors de la finale:

Première place: 5000 PaVos par joueur

Deuxième place: 3000 PaVos par joueur

Troisième place: 2000 PaVos par joueur

Quatrième place: 1000 PaVos par joueur

Le moment est venu de devenir dur!

Le tournoi “Creative Struggle” est sur le point de commencer. Participez aux cartes de @dedreviil, @TakerMetal, @arigameplays et @JuanSGuarnizo pour obtenir le meilleur temps et faire partie de leur équipe lors de la grande finale! Https: //t.co/9ovCLsycXf pic.twitter.com/FGjbzDb0fp

– Fortnite (@Fortnite_ES) 27 mars 2020

Epic Games a recommandé aux joueurs de trouver plus d’informations sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux du créateur de contenu de leur choix. Les prix ne seront remis que dans les comptes liés à l’e-mail que les gagnants ont fourni lors du processus d’inscription.

Au cas où vous l’auriez manqué: Comment relever de nouveaux défis Deadpool?

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

.