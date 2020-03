Fortnite World Cup se démarque Stompy laisse onze jeux

Stompy n’est plus avec E11 Gaming après plus d’un an de représentation de l’organisation eSport.

Klaus “Stompy” Konstanzer a annoncé aujourd’hui qu’il quittait E11 Gaming. Il a rejoint l’organisation basée au Canada en février 2019 et s’est fait un nom dans Fortnite. E11 Gaming et Stompy ont tous deux abordé le départ du talentueux Européen sur Twitter plus tôt dans la journée.

Stompy quitte le jeu E11

chemins séparés avec @ E11Gaming im très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi, c’était un grand moment!

Je cherche maintenant une nouvelle organisation à représenter.

– 450k $ de revenus

– 7x wc qualifiés

– 14e wc en solo

– 25e duo wc

– Gagnant du trio FNCS

– 200k + followers sur les réseaux sociaux combinés

rt et vouchers❤️

– stompy (@ st0mpybtw) 23 mars 2020

Stompy a d’abord publié sa déclaration concernant son agence libre. Il a remercié E11 Gaming pour tout ce qu’ils lui ont fourni et qu’il cherche maintenant une nouvelle organisation à représenter. Il a passé plus d’un an avec l’organisation et a remporté plusieurs victoires et distinctions sous la bannière E11. Certaines de ses réalisations incluent sa septième qualification à la Coupe du monde de Fortnite, cinq fois en duo avec l’ancien partenaire duo Thomas “Tschinken” Horak et deux fois en tant que joueur solo. Il a ensuite participé à la Coupe du monde de Fortnite, où il a respectivement terminé 25e en duo et 14e en solos. Stompy a remporté 200 000 $ en prix uniquement grâce à la Coupe du monde Fortnite.

Après le battage médiatique de la Coupe du monde, Stompy et Tschinken sont restés en duo. Les deux ont ajouté le champion du duo de la Coupe du monde Fortnite, David «aqua» Wang, pour compléter leur trio pour la saison X. Ces trois joueurs se sont enrôlés dans la série des champions de la saison X Fortnite et ont prévalu au moment le plus important, lors de la grande finale du tournoi. Stompy, Tschinken et aqua se sont partagés 600 000 $ US, ce qui représentait le plus de prix dans les sept régions compétitives. Stompy a continué à bien performer seul dans les tournois Solo Cash Cup. Il s’est finalement séparé du partenaire de longue date Tschinken en faveur de l’aqua. Stompy et aqua ont bien joué tout au long de la Winter Royale 2019 et sont restés un duo à ce jour pour l’actuelle Fortnite Champion Series.

E11 Gaming fait ses adieux

Merci @ st0mpybtw 💙

En savoir plus: https://t.co/a8eQGC02te pic.twitter.com/EgGVe6GWAn

– Eleven Gaming (@ E11Gaming) 23 mars 2020

Dans un adieu sincère, E11 Gaming a produit une vidéo pour Stompy, relatant les faits saillants de sa carrière. Cela comprenait sa course à la Fortnite World Cup et son parcours vers le titre de champion de la saison X aux côtés de l’aqua et de Tschinken mentionnés précédemment. L’organisation a également publié une déclaration pour compléter la vidéo de Stompy, le remerciant pour son temps.

«Klaus a représenté Eleven Gaming avec fierté tout au long de son mandat au sein de notre organisation. Nous le félicitons de tous ses succès personnels à ce jour et le remercions pour tout ce qu’il a fait pour la marque Eleven Gaming. Nous sommes impatients de continuer à voir Klaus au sommet des classements et lui souhaitons le meilleur dans sa future carrière, ainsi qu’une quantité infinie de pizzas margarita. »

Stompy va maintenant de l’avant avec une carrière pleine d’accomplissements. Il ne devrait avoir aucun mal à trouver une nouvelle organisation à appeler chez lui.

État actuel d’E11 Gaming dans Fortnite

Maintenant que Stompy est officiellement retiré de la liste E11, sept joueurs restent sous leur bannière. Boyer, itemm, Crippa, Blootea, Agholor, Daxor et Grazca sont les joueurs actifs actuels sur la liste de jeu E11. Tschinken, Klusia, Zino, HEART, Anthony et Joseph ont tous quitté l’organisation au cours des derniers mois à partir de septembre 2019. Stompy a peut-être voulu chercher de nouvelles opportunités ailleurs, ou il voulait un contrat différent pour aller de l’avant. Alors que Fortnite continue de croître, les normes des joueurs changeront inévitablement. Quoi qu’il en soit, la position Fortnite d’E11 est bien meilleure que celle d’autres organisations. Surtout si l’on considère que certains continuent de perdre des joueurs ou se sont retirés de Fortnite tous ensemble.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour la couverture de toutes les nouvelles et résultats Fortnite compétitifs.