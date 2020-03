Four Tet, Matt Wilson et plus

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l’A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps. Vous pouvez les écouter et bien plus sur notre playlist Spotify, et si vous aimez ce que vous entendez, nous vous encourageons à acheter la musique des artistes en vedette directement sur les liens fournis ci-dessous.

[Text, March 13]

Vingt ans dans une carrière fascinante et variée en tant que maestro électronique de chambre à coucher et ami / remixeur des stars, Kieran Hebden semble prêt à regarder un peu en arrière. Sixteen Oceans, son dixième album sous le nom de Four Tet, se sent un peu nostalgique de son travail précédent, du son jusqu’aux titres des morceaux: «Romantics», «1993 Band Practice», «School». Ceux qui y prêtent une grande attention reconnaîtront même «4T Recordings» comme le surnom de Hebden sur son tout premier single. Pour ceux qui sont plus intrigués par ses morceaux moins dirigés par la techno, ceux-ci sont les bienvenus: seuls les deux morceaux d’ouverture – «School» et «Baby» assistée par Elle Goulding – tremblent vraiment, et ils sont suivis par certains de ses meilleurs travaux de tempo déjà. «Clavecin» fait un bon usage de son instrument titulaire mais pas de battements du tout; “Teenage Birdsong” pourrait faire la bande originale d’un film d’espionnage des années 80; et “Mama Teaches Sanskrit”, plus proche de l’album, sont tous des tons et textures apaisants, un baume qui n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. [Josh Modell]

[Domino Recording Company, March 13]

«J’aime l’idée d’Auto-Tune», a dit Aaron Maine à Impose, à l’époque où Porches n’avait qu’un seul album de folk-rock teinté d’électronique, et que Maine ne faisait que barboter dans le traitement vocal. Parlez de préfiguration: Six ans plus tard, le brillant synthétique luxueux de sa voix est l’élément central de Porches. Sur Pool, toujours à leur meilleur, il a été transformé en électro-pop lunaire; lors du suivi de The House, il s’est un peu perdu dans une douceur gluante qui était pourtant étrangement peu collante. Mais le nouvel album, Ricky Music, colle, structurant la voix ardente de The House avec une partie de la pompe et de la glisse de Pool. La «patience» aurait pu s’arrêter dès les premières minutes de la fanfare vocale, mais prend plutôt le temps de passer une supernova complète dans le ver douloureux et doux «Do U Wanna». Les empreintes numériques qui couvrent la voix sérieuse mais légèrement lapidée du Maine couvrent également l’instrumentation live émouvante, et ces contrastes expliquent la douce tension distinctive de Porches entre l’intimité et la distance, et son urgence douce. Le sens accru de l’artificiel intensifie également le sens de ce qui est réel. Ricky Music est le son d’émotions fortes véhiculées par une technologie plus forte, un reflet très pur du monde dans lequel nous vivons. [Brian Howe]

[Triple Crown, March 13th]

Les noms de Pokemon dans une chanson Origami Angel sont des célébrations de vertige juvénile, mais dans une chanson Dogleg, ils symbolisent quelque chose de complètement différent: vous laisser monter de niveau pour une fois, ne serait-ce que pour un bref instant dans un jeu vidéo. Avec Melee, Dogleg porte le flambeau que PUP vient de remettre au groupe de Joyce Manor – et ils avancent avec une dextérité surprenante bien qu’il s’agisse d’un premier album. Habituellement, quand un disque capture l’énergie contagieuse de l’émo punk, il a un prix: production lo-fi, voix sous-développées ou paroles stéréotypées. Melee contourne tous ces problèmes avec trop de points forts pour être pris en compte, que ce soit le changement de direction dans le dernier tiers de «Wrist», la folie de la guitare qui est «Fox», ou le positionnement de «Cannonball» comme cœur de l’album. – ballade à manches qui réduit le volume diminué et le tempo de traînée obligatoire qui l’accompagne traditionnellement. En termes simples, Melee est un classique instantané du genre; il est difficile de manquer l’attrait d’un disque lorsque les solos de guitare sont assez désordonnés pour charmer tout en étant suffisamment coquelicots pour être mémorisés. [Nina Corcoran]

[Young Art Records, March 20]

TOKiMONSTA a connu une trajectoire abrupte au cours des 10 années écoulées depuis la sortie de son premier album, Midnight Menu, jusqu’à Oasis Nocturno cette année. Autant le producteur de musique électronique inventif a évolué avec chaque sortie, ce n’est pas à un rythme effréné que le fil conducteur est perdu. TOKiMONSTA conserve sa sensation instinctive pour les productions basées sur les rythmes imaginatifs alors qu’elle pénètre facilement dans le domaine de l’écriture de chansons pop avec BiBi Bourelly et Jean Deaux sur «One Day». Elle utilise une approche similaire à «Fried For The Night», la collaboration collante et frissonnante avec le duo hip-hop EARTHGANG. Oasis Nocturno traverse des styles variés, des jams funky soul sur «Get Me Some (avec Drew Love et Dumbfoundead)» aux grooves R&B sur «Come And Go (avec Vanjess)», des remaniements house sur «Renter’s Anthem» et des instrumentaux introspectifs sur «To Be Éloigné.” Malgré ses styles de grande envergure, le flux bien rythmé d’Oasis Nocturno le propulse en douceur. [Lily Moayeri]

[Pravda Records, March 20]

Cela fait 22 ans depuis la dernière sortie solo du fondateur de Trip Shakespeare, Matt Wilson. Son fausset intrépide et son écriture émotionnelle ont fait de lui un puissant moteur pour ce groupe légendaire de Minneapolis, mais le groupe qu’il dirige actuellement, Matt Wilson et son orchestre, troque la psychédélie de Trip contre une variété de cordes (en particulier la harpe), des percussions à main et un beaucoup plus d’introspection. Il pourrait en fait être l’album parfait pour l’état cocooned actuel de la vie américaine: confortable, apaisant et extrêmement interne. La chanson titre accrocheuse est un regard nostalgique sur les jours du voyage de Wilson, tout comme le “je ne peux pas revenir”. Le “Come To Nothing” de mauvaise humeur et onirique devrait plaire aux fans de Rufus Wainwright, avec la voix enveloppante de Wilson un peu plus grinçante après toutes ces années, mais tout aussi hypnotique. Ceux qui aiment le classique “Toolmaster Of Brainerd” de son ancien groupe peuvent trouver une saga plus petite mais tout aussi captivante dans “Decent Guy”, basé sur le banjo, alors que Wilson essaie d’être à la hauteur du titre mais sait qu’il est voué à l’échec. [Gwen Ihnat]

.