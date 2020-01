Foxyland 2 montre le gameplay sur Switch, aiguisez vos sens et sauvez!

Les nouvelles aventures de Foxy dans Foxyland 2 sont sur le point de sortir dans l’eShop de la console hybride demain jeudi 23 janvier, cette fois en mode création coopérative pour deux joueurs, un ajout plus que bien accueilli vu son style plates-formes d’avancement latéral avec un style graphique pixelisé coloré, semblable à ce que nous pouvions voir à l’ère du 8 à 16 bits, qui immergera à coup sûr de nombreuses personnes qui ont commencé dans les jeux vidéo à l’époque. À cette occasion, nous devons aider son mammifère protagoniste à sauver ses deux enfants, TIm et Cindy, kidnappés par le groupe des frères Wolfie, certains qui recherchent gresca, nous devons donc utiliser notre agilité et nos compétences d’escalade pour entrer pos des ravisseurs et trouver leur repaire pour sauver la journée.

Comme d’habitude, l’une des meilleures façons de décider d’un jeu est de le regarder en mouvement, et pour cela, nous avons un excellent gameplay d’un peu plus de quinze minutes, qui commence à la première minute, ce moment d’émotion dans lequel La première fois, nous mettons le jeu dans le menu de démarrage impertubable blanc ou noir de Nintendo Switch, montrant ce que nous trouverons dans les premières minutes de départ.

Gameplay Foxyland 2 (Nintendo Switch eShop)

