France: Animal Crossing New Horizons, Pokemon Mystery Dungeon DX et Snack World Launch Shipment Figures dévoilés

Le fansite français de Nintendo, Nintend’Alerts, a partagé les chiffres de lancement de trois jeux Nintendo Switch à venir en France.

250 000 exemplaires d’Animal Crossing: New Horizons seront expédiés aux détaillants le jour du lancement, ce qui en fait le plus gros titre Nintendo Switch de 2020 à l’heure actuelle. Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX aura 60 000 exemplaires au lancement, suivi de Snack World: The Dungeon Crawl Gold avec 25 000 exemplaires.

