France, ventes de logiciels durant la première semaine de février

Le mois de janvier ne fait rien de ce qui est déjà terminé et février est presque à mi-chemin, donc, à part faire des réflexions sur le temps fugace relatif qui coule inexorablement, rien de mieux que de jeter un œil à ce jeux vidéo les plus vendus dans les différentes plates-formes actuelles dans différents pays autour de nous, pour avoir une idée des titres qui frappent le plus fort, une bonne indication de ce qui a plus de qualité à l’heure actuelle, ou de ce qui a plus d’attraction commerciale, comme interprété. A cette occasion, nous examinerons les ventes de logiciels au cours de la période écoulée du 27 janvier au 2 février, il y a deux semaines, sur le territoire voisin, La France, et plus précisément les cinq premiers ont été:

Dragon Ball Z: Kakarot (multiplateforme) Mario Kart 8 Deluxe (NSW) Luigi’s Mansion 3 (NSW) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (NSW) Pokemon Sword (NSW)

De ce qui précède, nous pouvons conclure que, à part le récent RPG d’action inspiré de l’univers de Son Goku et de ses amis et ennemis au sommet en termes de ventes, la console Joy-Con a une présence assez prédominante avec quatre de ses jeux exclusifs les plus connus dans les positions suivantes.

Voir aussi

Source

Connexes