Frances Quinlan, Dan Deacon et plus

Frances QuinlanPhoto: Julia Khorosilov

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l'A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps.

Frances Quinlan, également

[Saddle Creek, January 31]

Lorsque Frances Quinlan a annoncé son premier album solo, de même, il y avait une certaine surprise étant donné que son groupe principal, Hop Along, a été initialement lancé comme son projet solo. Mais en écoutant de même, même si cela met à nu sa marque distincte d’écriture de chansons, il évite largement les fondations basées sur la guitare, de nombreuses chansons de Quinlan ont été construites avec Hop Along. Au lieu de cela, Likin voit Quinlan former des chansons autour de synthétiseurs et de boîtes à rythmes, permettant à sa voix de combler les lacunes qu’ils créent et d’offrir une expérience plus texturée et intime tout au long. Lorsque son jeu de guitare est mis au premier plan, comme dans «Went To LA», Quinlan offre l’une des pistes vocales les plus impressionnantes de sa carrière, clôturant la piste avec un moment de show-stopper qui vous fera jouer. encore et encore. [David Anthony]

[Captured Tracks, January 31]

Près d’une décennie après la sortie de son premier album sensationnel, Gemini, Wild Nothing, essentiellement le groupe solo de Jack Tatum, continue de tirer doucement aux limites de son hybride synthé / jangle-pop sur le Laughing Gas EP au spectaculaire résultats. Ce n’est pas un simple record de jetées, bien qu’il ait été conçu lors de la fabrication d’Indigo en 2018. C’est une réalisation singulière, enregistrée lors d’une nouvelle session l’année dernière par Tatum avec le producteur Jorge Elbrecht (Ariel Pink, Violens, Lansing-Dreiden). Des grains de guitare texturés se fondent parfaitement avec des gargouillis électroniques féminins comme “Sleight Of Hand” et “Foyer”. Plus près, “The World Is A Hungry Place” est même augmenté par un arrangement de sax étonnamment bon goût, qui contourne proprement l’odieux yacht-rock odieux. territoire. Et comme tout cet album, il montre la capacité de Wild Nothing à étendre subtilement sa palette sonore sans sacrifier ce qui le rend si génial: l’écriture de chansons. [John Everhart]

[Nettwerk/Propeller Recordings]

Le quatuor de pop-rock politique norvégien Sløtface a évolué depuis ses débuts en 2017, Try Not To Freak Out. Le suivi Désolé pour la réponse tardive est plus sombre – il n’y a que quelques véritables brûleurs de grange ici, un changement de rythme littéral – mais la poussée du groupe vers plus de rock à mi-tempo porte ses fruits. Bien sûr, l’immédiateté du ver d’oreille de “Telepathetic” ou “Passport” permet toujours une ruée vers le sucre parfaite qui ne s’estompe pas avec les écoutes répétées, mais des pistes comme “Static”, avec son groove de club déchiqueté, ou la ballade “New Year, New Me” », Avec son honnêteté lugubre, sont des ajouts bienvenus au son par ailleurs bouillonnant du groupe. La voix de la chanteuse Haley Shea reste un savant mélange de colère militante et de confession nue, et mis à part le faux pas de la piste principale “SUCCESS” (qui sacrifie son talent pour la mélodie pour des théâtres criards), le disque est un document de passage à l’âge adulte convaincant : vivre à une époque de crise mondiale tout en ayant les mêmes conneries de jeunesse. Mélanger le post-punk soul dans le ragoût pop frénétique de Sløtface s’avère être une recette gagnante. [Alex McLevy]

[Domino Recording Co., January 31]

Un mois après la sortie de Gliss Riffer en 2015 par Dan Deacon, la vidéo de l’album “When I Was Done Dying” est devenue virale. Le clip animé, qui dépeint de façon lâche un cadavre pulsant à travers des environnements naturels et extraterrestres pour symboliser l’anxiété, informe directement Mystic Familiar. Tout au long du LP, qui regorge de titres de chansons basées sur la nature, Deacon compte avec ses nerfs, dépouille sa voix d’effets numériques et fait progresser la frénésie démembrée de Gliss Riffer tout en rappelant faiblement les moshes gazouillis de sa percée de 2007, Spiderman Of The Rings. Sa mélancolie amorphe et non filtrée imprègne également le tourbillon hypersonique de “Arp II: Float Away”, le rebond au piano aux yeux étoilés de “Devenir une montagne” et le spasme lugubre “Sat By A Tree”. Ce dernier morceau est accompagné d’un autre cadavre vidéo et une demande qui est facile après avoir entendu Mystic Familiar: “Si quand je meurs, vous pensez à moi, pensez d’abord à mon meilleur.” [Max Freedman]

[Merge, January 22]

Katie Crutchfield est de retour avec un autre record de Waxahatchee. “Fire”, le premier single de St. Cloud – nommé d’après la ville natale de son père en Floride et écrit après être devenu sobre – indique une nouvelle direction éclatante pour l’auteur-compositeur né en Alabama. Crutchfield a déclaré que «Fire» est «censé être un peu un discours d’encouragement personnel. Si je peux m’aimer inconditionnellement, alors je peux me déplacer un peu plus facilement dans le monde. »Et justement, la démarche facile de la chanson, le riff de basse qui fait un signe de tête et le synthé doux créent une ambiance semblable au moment où la lumière du soleil recouvre le monde après une tempête s’est déployé. Bien que le premier single puisse être nommé d’après l’élément classique le plus destructeur, le son du disque partage généralement plus en commun avec l’air – il se sent facilement triomphant, parfois presque en apesanteur, comme un fardeau a été levé, même quand il est clair que l’apesanteur était difficile – gagné. St. Cloud, sorti le 27 mars, a une doublure argentée. [Matt Williams]

