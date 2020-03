Frantic Action-Platformer Neon Abyss fait son chemin sur Nintendo Switch

Team17 et Veewo Games ont révélé que Neon Abyss, un jeu de plateforme-action au rythme effréné précédemment annoncé pour Steam, arrivera également sur Nintendo Switch cette année.

Le jeu propose aux joueurs de se frayer un chemin à travers des donjons générés de manière procédurale, chargés par Hadès d’envoyer les nouveaux dieux dans un “mélange coloré et rapide de gameplay run ‘n’ gun et de mécanique roguelite”.

Nous avons une liste de fonctionnalités clés pour vous si vous souhaitez en savoir plus, ainsi qu’une toute nouvelle bande-annonce que vous auriez dû, nous l’espérons, repérée déjà ci-dessus.

Principales caractéristiques:

– Roguelite: La mort n’est pas la fin. Lorsque les joueurs meurent, ils reviennent plus puissants qu’avant, et durent plus longtemps à chaque incarnation

– Animaux domestiques: Faites éclore et faites évoluer les animaux de compagnie tout au long de votre voyage pour vous offrir une puissance de feu et des avantages supplémentaires

– Synergies d’objets illimitées: Des baisses aléatoires d’objets à travers les niveaux donneront aux joueurs la possibilité d’empiler des effets passifs à des effets dévastateurs, et avec un nombre presque illimité de combinaisons, chaque manche sera unique

– Mini-jeux: Entre les dieux tueurs, des mini-jeux tels que des performances de piano, des défis de méditation, des compétitions de danse et plus encore donneront aux joueurs la possibilité non seulement de se détendre et de se détendre pendant une seconde, mais aussi de fournir un butin supplémentaire

Nous n’avons pas encore de date de sortie spécifique, mais le jeu devrait arriver sur Switch en 2020. Si vous êtes intéressé, une démo limitée dans le temps est actuellement disponible sur Steam – fait intéressant, plus la difficulté que vous sélectionnez est difficile, le plus la démo vous permet de jouer.

Vous aimez le look de celui-ci? Faites-nous savoir si vous ajouterez Neon Abyss à votre liste de souhaits Switch avec un commentaire ci-dessous.

