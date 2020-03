Free Fire: Agents Z Elite Pass arrive bientôt et ce sont ses récompenses

Il y a une excellente nouvelle pour les joueurs de Free Fire, car, comme vous l’avez peut-être remarqué, ce sera bientôt un nouveau mois et avec lui, Garena introduira de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Beaucoup de contenu arrivera dans le cadre de l’Elite Pass et récemment Garena a partagé ce que les joueurs pourront réaliser.

À cette nouvelle occasion, le nouveau Elite Pass s’appellera Agents Z et sera axé sur le contenu provenant, comme son nom l’indique, d’agents secrets. Les 2 personnages qu’il inclura sont inspirés par les animaux, et des traits dans leur apparence peuvent être identifiés, comme les oreilles et la queue, tout comme le développeur l’avait prévu.

Au cas où vous l’auriez manqué: Il y aura une nouvelle version de Free Fire avec des graphismes améliorés.

Tous ceux qui achètent l’Elite Pass pourront réclamer de nombreux articles exclusifs. Nous vous laissons ci-dessous.

Parachute hurleur

Agents Box Z

Agents Table Z

Table des hurleurs

Sac à dos Agents Z avec 3 niveaux différents

Agents M60 Weapon Z

Agents d’armes blanches Z

Package d’agent Raposo

Package Vulpini de l’agent

Emote Buen Provecho

Ensuite, nous vous laissons la bande-annonce promotionnelle pour les Season Pass Agents Z.

Il est temps de donner votre avis! 🎤💭

Que pensez-vous du nouveau Elite Pass? Aimez-vous le thème? Que changeriez-vous 👀⁉ # GarenaEscucha pic.twitter.com/LTfLIxck9H

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 29 mars 2020

Le Z Agents Elite Pass arrive bientôt

Au moment de la rédaction de la note, il y en a très peu avant l’arrivée du mois d’avril, ce qui signifie qu’aujourd’hui, le 31 mars, est le dernier jour pour précommander le pass Agents Z Elite.

Demain, le 1er avril, l’Elite Pass fera ses débuts et avec lui les nouvelles de la semaine. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, Garena transportera beaucoup de contenu cosmétique les 1er et 2 avril. Dans le cas où vous recherchez de nouvelles emotes, vous devrez être au courant du jeu, notamment le vendredi 3, samedi 4 et lundi 6 avril. Ce dernier jour, l’événement Web Luck in 20 boxes aura lieu et vendredi prochain l’émote Recharge Tu et l’événement Web axé sur le Dr Demencia seront disponibles.

📕💥 L’AGENDA HEBDOMADAIRE EST ARRIVÉ! 📕💥

👉🏼 La semaine des emotes arrive! ✨

De plus, aujourd’hui est le dernier jour pour précommander le nouveau Z Elite Elite Pass! 🦊 pic.twitter.com/uyMS8Z7B4M

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 31 mars 2020

Garena a également partagé la vidéo promotionnelle de cette nouvelle saison, dans laquelle 2 personnages s’échappent de l’essaim et met en avant le thème des agents. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Maintenant que vous avez vu les nouvelles, dites-nous, que pensez-vous du nouveau Elite Pass? Qu’est-ce que tu aimes le plus? Que changeriez-vous? Allez-vous l’acheter? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Si vous ne le savez pas, nous vous informons que Garena collabore avec GRAVITY pour apporter du contenu lié au MMORPG en ligne Ragnarok à Free Fire et très bientôt les articles commémoratifs ne seront pas disponibles.

Free Fire est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.