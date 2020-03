Free Fire aura un événement de collaboration qui comprendra de nombreux nouveaux accessoires

Garena n’arrête pas de gâcher les fans de Free Fire avec de nouveaux contenus. Bien qu’il y ait à peine quelques jours, le nouveau Elite Pass et plusieurs événements soient arrivés, le développeur avait encore une surprise sous sa manche, car aujourd’hui, elle a révélé qu’une collaboration était en cours vers Free Fire, ce qui se traduira par un événement unique qui Les fans de Ragnarok Online vont adorer.

Tous les joueurs qui sont fans de ce titre en ligne Gravity ont de la chance, car le distributeur a annoncé que Free Fire et Ragnarok Online uniront leurs forces pour apporter du contenu MMORPG exclusif au titre de tournage. Garena avait partagé quelques indices sur cette alliance, mais elle vient d’annoncer que Ragnarok Online apparaîtra dans le jeu sous forme de tenues et d’autres éléments cosmétiques.

Plus précisément, l’image de collaboration montre 2 tenues basées sur le groupe d’élite de la classe Ragnarok Online Assassin, Assassin Cross, dans sa version masculine et féminine. De plus, à en juger par l’image promotionnelle, il y aura plus d’accessoires qui se réfèrent au jeu Ragnarok Online original. Parmi eux, 2 se distinguent par la tête et même tout semble indiquer que certaines variantes de Poring seront des animaux de compagnie. Pour le moment, cela n’a pas été confirmé, il existe donc également la possibilité qu’il s’agisse de sacs à dos.

Pour le moment, Garena n’a pas partagé comment ni quand cette collaboration sera disponible, mais elle devrait avoir lieu au milieu de ce mois. Certains joueurs pensent que ces accessoires seront disponibles dans la mystérieuse boutique. Nous vous tiendrons informés, en attendant, nous vous laissons avec l’image promotionnelle.

Qu’est-ce que Ragnarok Online?

C’est un jeu très différent de Free Fire en termes de style de jeu. Ragnarok Online est connu pour être un MMORPG coréen qui a fait ses débuts en 2002 et est populaire dans le monde entier. Ce titre est basé sur le manga Ragnarok et a même un anime.

Étant un MMORPG, les joueurs contrôlent un personnage, qui peut avoir une classe différente selon ses capacités. Dans le monde virtuel, qui mélange l’art 2D et 3D, il est possible d’interagir avec d’autres utilisateurs en même temps et de combattre des ennemis dans des donjons, appelés MVP.

“Nous voulions que ceux qui ont joué à ce jeu incroyable se sentent nostalgiques de le voir renaître avec Free Fire, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ont une nouvelle expérience”, a déclaré Garena.

Les tenues de tir gratuites sont basées sur la classe Assassin Cross de Ragnarok Online

Comment recevez-vous cette annonce? Connaissiez-vous déjà Ragnarok Online? L’avez-vous joué? Êtes-vous intéressé par ces nouvelles tenues? Dites-le nous dans les commentaires.

