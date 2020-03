Free Fire: découvrez comment obtenir gratuitement la nouvelle version de Kelly, le Speedy

Comme indiqué il y a quelques jours, la dernière mise à jour Free Fire apporterait plusieurs nouvelles fonctionnalités avec le nouveau Elite Pass. Parmi les nouvelles les plus attendues, la nouvelle version de Kelly, qui présentera plusieurs changements dans le système de jeu en dehors de ceux qu’il aura en apparence.

Nous parlons de Kelly reborn, qui peut être identifiée par une coloration rouge à la fin de ses cheveux, qui a un style différent. Avec ce nouveau look est également venue une compétence qui peut être débloquée en accomplissant des missions Renacer. Ce sera la vitesse mortelle, avec laquelle vous pouvez faire plus de dégâts avec le premier tir qui touche la cible. Pour célébrer l’inclusion de ce nouveau design pour Kelly, Garena a partagé une fascinante bande-annonce de CGI.

Comment débloquer Kelly la Veloz?

Nous vous informons que pour obtenir cette nouvelle version de Kelly vous n’aurez pas besoin de dépenser d’argent, car vous pouvez la débloquer en surmontant 4 missions. Les missions sont simples, mais certaines peuvent nécessiter beaucoup de temps. Un détail que vous devez prendre en compte est que pour apparaître, ils doivent sélectionner Kelly et ensuite aller à la section Reborn, qui se trouve sous Fichiers et personnage.

Il parcourt une distance totale de 600 kilomètres en courant dans n’importe quel mode (sans compter l’île de la maison).

Éliminez 200 ennemis dans n’importe quel mode (l’île de départ ne compte pas).

Obtenez 20 Booyah! en aucune façon (ne compte pas la Home Island).

Faites équipe avec des amis et terminez 100 parties.

Une autre chose que vous devez prendre en compte est que seules les actions que vous effectuez avec Kelly seront enregistrées, donc les tentatives faites avec un autre personnage ne seront pas ajoutées au compte.

On vous laisse avec la bande annonce de Kelly renaît et ses compétences

Nouveau système pour Kelly | Nouveau look, nouvelle compétence. 🏃🏼‍♀️💨 La connaissez-vous déjà? 🎯 pic.twitter.com/svbkQGNs6Z

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 3 mars 2020

Quelles autres nouvelles sont disponibles dans Free Fire?

En revanche, la saison 14 a déjà commencé et avec l’arrivée de l’Elite Pass, de nouveaux articles sont arrivés, comme ceux inspirés par Frantic Survivors. Si vous voulez obtenir la table et le sac à dos commémoratif, vous devrez dépenser quelques diamants dans le nouvel événement de rechargement, qui a commencé aujourd’hui, le 2 mars, et sera actif jusqu’au 5 mars.

Obtenez la table et le sac à dos des Survivants Frantic avec cet événement de recharge! ☠🔥 pic.twitter.com/TSDlTdG2e9

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 2 mars 2020

Au cas où vous ne le sauriez pas, la nouvelle version du jeu est arrivée récemment et de nombreux ajouts sont apparus avec. Précisément l’un d’eux était le nouveau personnage de Steffie dans le cadre de la Royale de luxe. Plus de détails seront bientôt dévoilés sur les nouveautés de la semaine suivante dans Free Fire, restez à l’écoute ici, dans LEVEL UP, pour les connaître.

Qu’avez-vous pensé de ces nouvelles? Êtes-vous intéressé par la nouvelle version de Kelly? Dites-le nous dans les commentaires.

Free Fire est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

