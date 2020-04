Free Fire: découvrez l’histoire de Kelly avec cette vidéo incroyable

Il y a quelques semaines, une nouvelle version de Kelly a fait ses débuts dans Free Fire, ce qui lui a donné des compétences intéressantes. Pour l’annoncer, Garena a publié une bande-annonce animée cool présentant certains des pouvoirs du sprinter. Cependant, ce n’était que quelques minutes d’animation et peu d’informations ont été révélées. Eh bien, si vous vouliez en savoir plus sur ce personnage, vous pouvez le faire maintenant, car une longue bande-annonce consacrée à Kelly est déjà disponible.

Dans la séquence de 4 minutes, intitulée “Kelly: L’évolution de la bataille”, l’histoire de Kelly est présentée avant de participer à Free Fire. Comme vous pouvez l’imaginer, la fille a eu une vie normale avec ses amis Misha et Maxim, mais un jour, des agents étranges l’ont emmenée.

Au cas où vous l’auriez manqué: afin que vous puissiez obtenir Kelly le Speedy.

La prochaine fois qu’il s’est réveillé, il était en chute libre pour combattre d’autres concurrents dans Free Fire. La fille a dû survivre seule, mais a rapidement trouvé Hayato, qui lui a offert son aide. Par la suite, il rencontre également ses amis Misha et Maxim et ensemble, ils se sont battus pour survivre à la compétition.

La chose la plus intéressante est qu’à un moment de l’animation, la bataille force Kelly à libérer sa version renée, ce qui modifie l’apparence de la fille et lui donne également la capacité Deadly Speed, ce qui lui permet de faire plus de dégâts avec le premier tir. prendre contact avec la cible.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Que pensez-vous de la séquence animée? Kelly est-elle l’un de vos personnages préférés? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que dans Free Fire, les nouvelles ne s’arrêtent pas, récemment le Agents Z Elite Pass est arrivé et le nouveau personnage Kapella est maintenant disponible. D’un autre côté, l’aspect compétitif continue son cours et bientôt le tournoi Reyes Free Fire aura lieu pour définir les meilleurs joueurs d’Amérique latine. Si vous voulez apprendre des meilleurs, nous vous invitons à regarder cette interview LEVEL UP avec le joueur professionnel Jeisson7.

Free Fire est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet, si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.