Free Fire: Garena donnera des milliers de diamants pour que vous puissiez les gagner

Il ne fait aucun doute que Free Fire est l’un des jeux mobiles les plus populaires du moment dans le monde. Le moyen de se développer n’est pas seulement à travers le jeu, mais aussi à travers les streams, donc Garena a décidé de promouvoir les amateurs dans cette forme de divertissement et de récompenser les plus dévoués.

La société derrière le jeu a annoncé qu’elle organiserait un concours en collaboration avec la plateforme de streaming BOOYAH! grâce à laquelle ils donneront un total de 50 000 diamants. Pour ramener à la maison une partie de cette quantité juteuse de ressources, vous devrez diffuser à partir d’aujourd’hui 17 février jusqu’au 29 février via BOOYAH!. Si vous êtes l’un des 35 utilisateurs les plus populaires, vous pouvez réclamer une partie de ce sac de 50 000 diamants. Le prix le plus élevé sera de 15 000 diamants, tandis que le plus bas sera de 30 diamants sur 500.

Si vous êtes intéressé à participer à ce programme Streamers – PHASE 1, vous devez savoir que le gagnant sera décidé en fonction du nombre d’heures vues, qui sera calculé en multipliant les minutes transmises en streaming par le nombre moyen d’utilisateurs actifs récurrents.

Les résultats seront annoncés sur les pages officielles de BOOYAH! Amérique latine sur Instagram et Facebook. Les gagnants recevront les récompenses avant le 7 mars. Si vous souhaitez en savoir plus d’informations pour vous inscrire, nous vous invitons sur le site officiel avec les détails de l’événement.

Nous vous laissons une image des prix qui seront distribués et la vidéo promotionnelle.

Streamers Phase 1 Streamers Program Awards

Nous donnerons jusqu’à 50 000 diamants. Participez à la phase 1 du programme des streamers à BOOYAH! Cela commence du 17 au 29 février 2020.

Tout le monde peut participer!

Inscrivez-vous au programme ici: https: //t.co/hoe30s6dpv

Bonne chance! pic.twitter.com/esEbYVy3G5

– BOOYAH! LATAM (@BooyahLatam) 16 février 2020

Et vous, allez-vous essayer d’obtenir ces 50 000 diamants? Quel article aimeriez-vous acheter avec eux? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez profiter de la plateforme BOOYAH! Au maximum, nous vous rappelons qu’il a été annoncé que ceux qui ont vu l’inauguration de Free Fire League à travers elle pourraient recevoir de nombreuses récompenses, nous ne doutons donc pas qu’ils organisent des promotions plus similaires. Ici, vous pouvez jeter un œil à tous les événements qui se sont déroulés dans le jeu, ainsi que ceux qui arrivent.

Free Fire est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

