Il y a quelques jours, Garena et Gravity ont annoncé qu’ils mèneraient une collaboration grâce à laquelle de nombreux articles cosmétiques arriveront chez Free Fire inspiré du MMORPG qui a fait ses débuts en 2002. Jusqu’à présent, les détails de l’événement n’étaient pas connus, mais aujourd’hui, Garena a révélé que les utilisateurs peuvent les gagner en jouant et avec des diamants.

Pour commencer, nous vous informons que cet événement de collaboration, les Porings sera les ressources avec lesquelles le contenu gratuit sera débloqué. Ces personnages peuvent être obtenus à partir du mercredi 11 mars de différentes manières.

Au cas où vous l’auriez manqué: LEVEL UP a eu l’occasion de discuter avec 2 joueurs professionnels de Free Fire.

Que sont les Porings et comment les obtenir?

Ce sont des personnages qui jouent le rôle d’animaux de compagnie dans Ragnarok Online. Du 11 mars au 16 mars, vous pouvez obtenir ces créatures roses après chaque partie. Du 11 au 15 mars, le mode Death Fight reviendra et vous pourrez y obtenir des billets et des porings Diamond en vous déplaçant, en éliminant les adversaires ou en obtenant des Booyahs. Au cours de cette même période, il sera même possible d’obtenir des Porings si vous envoyez des invitations à vos amis pour revenir à Free Fire.

Comment obtenir des chapeaux Poring et Mr. Smile?

Après avoir obtenu plusieurs Porings, vous voudrez peut-être les échanger contre de nouveaux articles avec des designs inspirés de Ragnarok Online. Il s’agit des 2 chapeaux Poring (chapeaux pour les personnages). Si vous dépassez Porings, il sera possible de les échanger contre des billets Diamond. Il est important que vous sachiez que ces prix ne seront disponibles que du 13 au 16 mars, vous devez donc obtenir suffisamment de Porings pendant cette période.

Un autre objet cosmétique sera le masque Mr. Smile. Pour l’obtenir, vous n’aurez pas à vous soucier de la collecte de Porings, car Garena remettra cet article à tous ceux qui se connecteront les 14 et 15 mars.

Nous vous apportons le guide définitif des événements Ragnarok x Free Fire et comment obtenir le célèbre chapeau Poring et Mr. Smile! 🙂

🎁 Ne manquez aucune des surprises! 🎁 pic.twitter.com/TazWESsHTh

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 10 mars 2020

Comment débloquer des tenues Assassin Cross?

Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi 2 tenues pour les personnages, dont le design sera inspiré de la classe Assassin Cross de Ragnarok Online. Contrairement aux objets cosmétiques précédents, ces 2 tenues ne peuvent être obtenues qu’en participant aux événements Web Assassin Roulette et Assassin Cross, qui seront disponibles le vendredi 13 mars et le mardi 17 mars, respectivement.

📕✏ AGENDA HEBDOMADAIRE ARRIVÉ! 📕✏

Les assassins de Ragnarok prendront le contrôle des champs de bataille!

Vendredi et mercredi de la semaine suivante, il y aura deux événements Web pour les obtenir. 🔥 pic.twitter.com/2ViqGkVoug

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 10 mars 2020

En plus de tout cela, Garena a révélé les nouvelles qui atteindront le titre mobile dans les jours suivants. Le contenu n’attendra pas, car à partir de mercredi commencent à arriver les nouvelles. Ce qui ressort le plus, c’est qu’il y aura de nombreuses réductions sur les boîtes à vêtements, les armes et même dans l’incubateur.

Nous vous laissons la bande annonce promotionnelle de l’événement Ragnarok Online.

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, que pensez-vous de cet événement de collaboration? Allez-vous essayer d’obtenir Porings? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par cet événement inspiré de Ragnarok Online, mais ne connaissez pas ce titre, alors nous vous invitons à en lire plus sur son histoire sur cette page.

Free Fire est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous cliquez sur ce lien.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP

Source

.