Free Fire: vous aurez bientôt la chance de gagner 9999 diamants!

Une semaine s’est écoulée depuis la dernière fois que Garena a révélé l’agenda hebdomadaire de Free Fire, ce qui signifie que nous connaissons déjà le nouveau contenu qui arrivera dans les prochains jours et apparemment, de nombreux joueurs l’aimeront, car parmi les nouvelles, il y a la possibilité de gagner des milliers de diamants, en plus de donner un aperçu de ce que le nouveau Battle Pass pourrait apporter.

Pour commencer, nous devons vous informer des plus marquants qui seront dans les prochains jours, nous parlons d’un événement qui vous permettra de rapporter 9999 diamants à la maison, c’est l’événement web Magic Cube. Si vous êtes impatient de tenter votre chance, vous devrez attendre un peu plus longtemps, car cela aura lieu le lundi 30 mars prochain.

Au cas où vous l’auriez manqué: L’événement inspiré de Ragnarok Online se poursuit et vous pouvez toujours obtenir des animaux Porings.

La bonne chose est que l’attente sera moins lourde grâce à tout le contenu qui arrivera dans le jeu le reste de cette semaine. Comme à d’autres occasions, vous pouvez vous attendre à de nombreuses tenues et autres articles cosmétiques pour les armes et les sacs à dos. Le jeudi 26 mars, un événement sera actif au cours duquel vous pourrez acheter 1 article et en obtenir un autre sans frais supplémentaires.

Le prochain Battle Pass peut avoir un thème pour chaton

Le week-end sera également très bon, puisque Ragnarok Royale apparaîtra vendredi et le Graffiti Recharge sera disponible dimanche. Un autre détail intéressant du message est que dans l’image que Garena a partagée, vous pouvez voir le contenu qui arrivera très probablement dans le prochain Battle Pass. Nous disons cela parce que, si vous faites attention, en arrière-plan, il est possible de voir 2 personnages avec des apparences qui ne sont pas disponibles dans le titre et de porter des oreilles et des vêtements qui suggèrent que le nouveau Battle Pass aura une relation avec les chatons.

Nous vous laissons avec l’image ci-dessous.

Êtes-vous satisfait du contenu de Free Fire cette semaine? Qu’est-ce qui vous excite le plus? Souhaitez-vous obtenir les 9999 diamants? Dites-le nous dans les commentaires.

Parmi les récents ajouts à Free Fire, il y a Jota, le nouveau personnage. En revanche, le coronavirus peut avoir affecté vos activités quotidiennes et vous êtes isolé à la maison. Eh bien, nous vous recommandons de jouer beaucoup à Free Fire, car des défis quotidiens et plus de contenu ont été récemment annoncés, ce qui vous divertira pendant cette période de contingence.

Free Fire est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

