Free Fire: vous pouvez précommander le Shadow Creed Elite Pass maintenant!

Depuis la semaine dernière, l’arrivée du nouveau Free Elite Fire Pass était attendue. L’attente a peut-être été longue pour les utilisateurs du jeu, mais la bonne nouvelle est que plus de détails à ce sujet sont déjà connus, à part d’autres événements qui auront lieu la semaine suivante.

Garena a confirmé que du 28 au 30 avril, il sera possible de précommander le nouveau Elite Pass qui correspond au mois suivant, mai. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, le thème de Shadow of the Creed sera oriental et il est prévu que les protagonistes “sont 2 assassins furtifs dans un monde d’ombres et d’art de l’épée”. Ceux qui précommanderont ce pass recevront gratuitement le Mur de Gloo: Ancien Ordre. Le contenu complet auquel l’Elite Pass donnera accès n’est pas encore connu, mais nous vous en informerons dès que le développeur le communiquera.

🐱‍👤 Ce sont 2 assassins furtifs dans un monde d’ombres et d’art de l’épée … 🔥 Vous pouvez maintenant pré-commander le nouveau Elite Pass! 🔥 🏵️ OMBRE DU CRÉDO 🏵️ pic.twitter.com/oEGJXtSgWv – Garena Free Fire LATAM 🐰🎉 (@freefirelatino) 28 avril 2020

De plus, l’événement Todos Felices est maintenant disponible, avec lequel la Journée des enfants sera célébrée. Dans le cadre de cette célébration, le skin British Uniform peut être débloqué gratuitement. Pour y parvenir, il vous suffit de jouer et d’éliminer les ennemis, vous obtiendrez donc des jetons que vous pourrez échanger contre cet aspect. L’événement ne sera plus disponible jusqu’au 3 mai.

🎓 Obtenez la peau d’uniforme britannique totalement GRATUIT! 🎓 🎊 ✨ Terminez tout le monde Des défis heureux pour obtenir des jetons et les échanger contre cet uniforme ✨🎊

Remarque: contient les baskets blanches acclamées 👀👟 pic.twitter.com/UzumPvgz9O – Garena Free Fire LATAM 🐰🎉 (@freefirelatino) 28 avril 2020

L’agenda hebdomadaire est ici

Comme chaque semaine, le développeur a partagé l’agenda avec les événements des prochains jours. L’action se poursuivra demain, mercredi 29 avril, lorsque la Journée de l’enfant Luck Royale sera disponible. Ce jour, les décors du magasin Qualifier seront également renouvelés. Ainsi, les costumes Snow Warrior et Deep Frost seront rejetés, qui seront remplacés par la tenue Wrath of the Desert et les armes M4A1 et le SCAR avec le design Winter Warrior.

🔴 DERNIÈRES NOUVELLES! 🔴 👉🏼 À partir du 29 avril, au début de la saison 15, nous disons au revoir à la tenue des Snow Warriors dans le magasin Qualifier. Bonjour 👋🏼! l’aspect Wrath of the Desert et le M4A1 et SCAR Winter Warrior. pic.twitter.com/EW3xfsXMdZ – Garena Free Fire LATAM 🐰🎉 (@freefirelatino) 28 avril 2020

Le 30 avril, l’événement Web Grifo M4A1 aura lieu, dans lequel il y aura une remise et le double des chances d’obtenir les prix les plus importants. Le Elite Pass sera disponible vendredi et les autres jours du week-end ne seront pas moins importants, car il y aura beaucoup de contenu qui divertira les joueurs.

Garena continuera de chouchouter les fans lundi et l’événement Web d’échange de cadeaux aura lieu, apportant beaucoup de contenu cosmétique au titre, tout comme mardi.

📝💥L’ORDRE DU JOUR HEBDOMADAIRE EST ARRIVÉ! 💥📝 Voulez-vous avoir le pantalon angélique comme Donato? Jeudi, vous bénéficierez d’une remise et d’une double chance d’obtenir les superbes prix! ✨

👉🏼 Aussi … Demain, vous pourrez précommander le nouveau Shadow Creed Elite Pass! pic.twitter.com/YUkPGYAmT7 – Garena Free Fire LATAM 🐰🎉 (@freefirelatino) 28 avril 2020

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans le nouveau Elite Pass? Attendez-vous de connaître son contenu pour l’acheter? Dites-le nous dans les commentaires.

Le tournoi Kings Free Fire a récemment commencé, dans lequel des joueurs de toute l’Amérique s’affronteront pour décider du meilleur des 10 régions. Si vous souhaitez suivre de près les finales de cet événement, nous vous informons qu’elles seront diffusées via TV Azteca Esports.

