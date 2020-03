Free-to-Play FPS Warface atteint 1 million de joueurs commutés enregistrés en seulement un mois

En un seul mois, le dernier jeu de tir gratuit de Switch Warface a atteint un million de joueurs inscrits sur la plateforme.

Le développeur du jeu, Allods Team, a partagé quelques statistiques clés pour montrer à quel point il a eu du succès. Regarde:

Les joueurs ont terminé 495 387 matchs JcJ

La durée totale de lecture de Warface sur Switch est supérieure à 83 000 jours

Les modes les plus populaires sur Switch sont les missions PvE (1 285 309 jouées) et les opérations spéciales coopératives (148 507 terminées)

Warface a été lancé par surprise sur Switch en février et propose “un contenu complet et une parité de fonctionnalités avec les versions Xbox One et PS4”. Lorsque nous l’avons vérifié pour examen, nous pensions que le jeu était un ajout parfaitement compétent à la liste sans cesse croissante de tireurs de Switch:

Nintendo Switch rassemble vraiment une sélection décente de tireurs. Warface n’est pas particulièrement joli, et son approche de l’accès au contenu signifie que vous passerez probablement la plupart de votre temps à jouer avec des objets et des armes loués, mais il a toujours apporté une action FPS en ligne asymétrique solide à Switch d’une manière qu’aucun autre tireur n’a réussi ainsi loin.

Avez-vous joué à Warface? Avez-vous apprécié votre temps avec elle? Dites-nous ci-dessous.

