Freeza, le méchant de Dragon Ball Z, envoie un message contre le coronavirus

Le coronavirus est déjà présent dans plus de régions du monde et nous ne pourrons l’arrêter que si nous sommes prudents et prenons des mesures préventives. Pour cette raison, plusieurs voix se sont élevées pour inviter le public à la prudence. L’un d’eux a été celui de Frieza, le méchant emblématique de Dragon Ball Z.

Sur leurs réseaux sociaux, Gerardo Reyero, un doubleur mexicain connu pour avoir joué Freeza dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, a partagé une vidéo amusante. Une marionnette Frieza y apparaît – qu’il utilise généralement dans différents événements – pour envoyer un message de prévention.

Le résultat est une séquence amusante dans laquelle Frieza dit qu’il est le seul méchant autorisé à tourmenter les terriens. C’est pourquoi il leur a donné une série d’étapes pour empêcher COVID-19 de se propager davantage et ainsi l’empêcher d’être le méchant de 2020.

Après cette présentation, Frieza donne quelques instructions clés pour éviter le coronavirus. Par exemple, il les invite à éviter de s’embrasser et de se faire des câlins, en plus de leur dire de se laver les mains en chantant “mourir, le virus meurt”. Il a également invité tout le monde à rester calme.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Je vais laisser cela ici et j’irai rapidement chez moi car nous sommes en quarantaine … # YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/k2bTETXxTp

– Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) 20 mars 2020

Il est important de mentionner que Frieza n’est pas le seul membre du monde Dragon Ball à avoir envoyé un message contre le coronavirus. Nous disons cela depuis que Goku a également invité ses fans à lutter contre COVID-19.

