Frictional Games continue de taquiner son prochain titre avec une nouvelle vidéo

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 28 février 2020 16h00 GMT

Frictional Games continue de taquiner son nouveau jeu.

Frictional Games, le studio qui nous a apporté Amnesia: The Dark Descent, a sorti un autre teaser pour son nouveau jeu en préparation.

Comme les deux derniers teasers, cette vidéo n’est pas répertoriée sur la chaîne YouTube du studio.

Intitulée «Je suis Tasi», la vidéo ne montre pas beaucoup plus que ce qui semble être un paysage extraterrestre désertique. Bien sûr, en passant par la voix frénétique que vous entendez, cela pourrait être un cauchemar, une illusion ou un autre plan de réalité. On ne sait jamais avec les développeurs. D’après cette vidéo et les teasers précédents, il semble que nous obtenions un autre titre d’horreur du studio, ce qui est plutôt bien pour effrayer les gens. De notre point de vue au moins.

Le développeur SOMA a annoncé en 2017 qu’il avait deux projets en cours, ce qui semble être l’un d’entre eux. Cette dernière vidéo pourrait être une autre pièce du puzzle publiée par le studio et liée aux ARG de janvier, ou un teaser pour l’autre jeu. Nous ne le saurons pas avant que Frictional fasse une annonce officielle. Jusque-là, profitez simplement des teasers.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.