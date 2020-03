Frictional révèle Amnesia: Rebirth une suite d’Amnesia: The Dark Descent

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 6 mars 2020 14:02 GMT

Après de nombreuses taquineries, Frictional Games a annoncé son prochain titre, Amnesia: Rebirth.

Amnésie: renaissance est une suite d’Amnesia: The Dark Descent et sa sortie est prévue cet automne.

Le jeu propose une nouvelle histoire se déroulant dans le monde d’Amnesia: The Dark Descent et vous mettra au défi de “rester calme face à une terreur inimaginable”.

Il se déroule dans le désert algérien et se concentrera sur le nouveau personnage Tasi Trianon alors qu’elle «entreprend un voyage déchirant à travers la dévastation et le désespoir», la terreur et la douleur, alors qu’elle explore «les limites de la résilience humaine».

Vous ne pouvez pas respirer. La créature n’est qu’à quelques centimètres. Son seul but – se nourrir de votre terreur. Et donc vous vous accroupissez dans le noir, essayant d’arrêter la peur qui monte, essayant de faire taire ce qui se trouve en vous.

Retracer le voyage de Tasi et rassembler les fragments d’un passé brisé sera la seule chance de survivre à l’horreur impitoyable qui menace de vous dévorer. Le temps est contre toi. Pourtant, vous devez continuer, étape par étape, sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.

Amnesia: Rebirth sera publié sur PC sur Steam et PlayStation 4.

