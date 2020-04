FridayRetro: Magazine Club Nintendo | LevelUp

Eh bien, qu’est-ce que je vous dis? La vérité, je suis triste pour le départ du bon Gus Rodríguez. Le joueur entier et toute autre communauté sont affectés. LEVEL UP a fait un stream dans les premières heures de samedi dernier où il y a eu une longue discussion sur ce sujet. Vous pouvez le voir ici.

Les mots sont insuffisants pour couvrir l’héritage laissé par Gus, mais je veux me concentrer sur ce qui, pour moi, est l’une de ses plus grandes contributions, au moins en ce qui concerne les jeux vidéo.

Les origines

Network Publicidad, une agence fondée par Gus Rodríguez et Pepe Sierra, a commencé à travailler pour Nintendo via Jorge Nogami, qui a ouvert une boutique de marque en face du World Trade Center, qui était à l’époque connu sous le nom d’El Hotel de México. Le prédécesseur du Club Nintendo Magazine était un bulletin d’information qui a été distribué dans le magasin lui-même et a rencontré un grand succès auprès des amateurs à l’époque. En revanche, dans le quartier de Condesa, où j’ai grandi, un magasin appelé «El mundo de Nintendo» a été ouvert. C’était le sommet de la NES et le Game Boy commençait à décoller, donc c’était les 2 produits les plus importants qui pouvaient être achetés à cet endroit. Je me souviens vaguement d’avoir un de ces bulletins dans mes mains, à l’encre rouge et noire. Depuis, j’ai commencé à me familiariser avec l’idée de lire mon passe-temps préféré en espagnol, dans un espagnol comme le mien, beaucoup plus proche.

Premier croquis de ce qui allait devenir le Club Nintendo

Vers la fin de 1991, je me souviens avoir vu à plusieurs reprises à la télévision une publicité annonçant le nouveau Club Nintendo Magazine, soulignant qu’il était fabriqué au Mexique et, par conséquent, entièrement écrit en espagnol. Gus Rodríguez voulait qu’il s’appelle «Mariolandia», mais Teruhide Kikuchi, le représentant de Nintendo au Mexique, n’aimait pas vraiment l’idée. Kikuchi a mentionné que le nom devrait transmettre l’idée de former et d’appartenir à un groupe ayant des intérêts communs. Gus a demandé si cela pouvait être quelque chose comme un club, le club Nintendo. D’où le nom définitif.

Avec un ami, je suis allé au kiosque à journaux au coin de ma maison et j’ai acheté le premier exemplaire. Nous étions vraiment excités et ce jour-là, j’ai créé un lien très spécial avec cette publication, je l’ai lu plusieurs fois et cela m’a ouvert les yeux sur le fait qu’il y avait beaucoup plus de gens qui partageaient ma passion pour les jeux vidéo. L’une des plus grandes contributions de ce magazine est qu’il a formé une communauté qui, à ce jour, persiste. J’ai appris que, dans le quartier Del Valle de Mexico, un groupe de maniaques était aussi excité que moi pour Super Mario Bros.3, The Legend of Zelda et Tetris, sur la Game Boy. J’ai découvert l’existence de C. Itoh, distributeur Nintendo au Mexique à l’époque. Je me sentais même important quand je le parlais et savais de quoi je parlais. Naviguer dans ces pages m’a aidé à ne pas me sentir si seul avec mon passe-temps, à l’époque considéré comme quelque chose de négatif qui atrophié votre cerveau et vous a isolé socialement. Eh bien, peut-être que ces idées fausses sont toujours valables, mais au moins vous ne vous sentez plus abandonné contre les détracteurs, mais soutenu par la légion de joueurs qui s’est formée à travers le monde.

Une langue familière

À plusieurs reprises lorsque Gus Rodríguez a été interrogé sur les origines du magazine, il a mentionné que le type de langage utilisé était toujours l’une de leurs priorités. Vous deviez vous adresser à votre lecteur, en tant qu’ami. L’éditeur du premier numéro termine en disant que le Club Nintendo est fait pour vous, et c’était vrai. Ils nous promettent également de nous efforcer de faire le meilleur magazine de jeux vidéo. Cela peut être discutable, mais ce qui ne peut être nié, c’est que le Club Nintendo a été un pionnier en ce qui concerne la presse des jeux vidéo au Mexique. Vous pouvez être fan de Nintendo ou non, mais objectivement, nous devons reconnaître la grande valeur de cette publication et le fait qu’elle a servi de base à l’émergence de nombreuses autres qui ont vu le jour dans les années suivantes. C’était un magazine créé par et pour les joueurs.

Bien que le mot «tuer» apparaisse dans les bulletins, par exemple, dans Club Nintendo Magazine, il était strictement interdit. Des alternatives telles que «défaite», «surmonter» ou «gagner» ont toujours été utilisées. Le lecteur a été laissé entendre personnellement; c’est-à-dire au singulier, ce qui a contribué à créer un lien beaucoup plus étroit. À partir de ce premier numéro, un type de langage qui a donné l’identité au magazine a commencé à devenir évident, l’amour pour les mots de Gus et de Pepe est devenu évident, en particulier à travers les noms de certaines sections. Il y avait des cours «intensifs», la section dans laquelle les joueurs demandaient de l’aide pour un titre était «Mariados» et à un moment donné les informations «NESesaria» et «Super NESesaria» apparaissaient sur les titres des consoles correspondantes. Un autre détail que j’ai toujours aimé, c’est qu’ils ont pris l’habitude de commencer des cours intensifs avec un mot qui commence par la première lettre du jeu en question. Nous avons également eu “The Crystal Ball” où ils ont parlé de ce qui allait arriver pour NES et “The Crystal Ball” pour tout ce qui concernait Game Boy, “Qu’y a-t-il à l’intérieur …?” qui consistait en des revues des titres du moment et “Le contrôle des professionnels”, un segment qui est devenu le favori de beaucoup, car il donnait des conseils et des recommandations pour profiter des jeux vidéo plus ou les connaître plus profondément.

Axy et Spot

En plus de Gus et Pepe, qui sont devenus des bannières du magazine, une paire de personnages mystérieux qui se sont appelés “agents secrets” ont participé dès le début: Axy et Spot. Je ne sais pas si leur identité a été révélée, mais leur présence sur les pages du Club Nintendo a toujours suscité des attentes et de nombreuses hypothèses se sont posées à leur sujet. Il y avait ceux qui ont dit qu’ils étaient les mêmes Gus et Pepe, mais cette idée s’est effondrée lorsqu’une photo avec les 4 ensemble est apparue dans le magazine. C’était peut-être idiot, mais c’était l’une des nombreuses stratégies que les éditeurs utilisaient pour cliquer avec leur public. Axy et Spot étaient les responsables de la section susmentionnée de “Le contrôle des professionnels” et ils ont été vendus comme des joueurs obsessionnels et extrêmement qualifiés, capables de terminer n’importe quel titre et de clarifier les doutes qui pourraient surgir dans la salle de rédaction. Je pense qu’ils étaient Chucho Medina et Adrián Carbajal (mieux connu sous le nom de Carqui), mais je n’ai aucun moyen de le vérifier.

Photographie légendaire avec 4 légendes

Le losange

De nombreuses couvertures m’ont marqué. Sans aucun doute, celui dont je me souviens le plus affectueusement est le premier avec Mario parachutant dans l’Ange de l’Indépendance à Mexico. Il avait un symbolisme très particulier, car il illustrait la consolidation du monde des jeux vidéo dans notre pays et ouvrait la voie à la formation d’une grande communauté.

Mario vient au Mexique pour rester

L’un des crochets pour acheter le magazine ou au moins passer du temps devant lui au kiosque à journaux ou dans certains Sanborn était de trouver le diamant sur la couverture. Je connaissais certaines personnes qui devaient en règle générale ne pas ouvrir le magazine avant de l’avoir trouvé. Quelle torture! Je l’ai cherché et j’avoue que plusieurs fois je ne l’ai pas trouvé, mais je me souviens que dans chaque numéro, ils vous ont dit où se trouvait celui sur la couverture précédente. Jusque-là, ils avaient pitié de nous.

Les favoris

L’un de mes chiffres les plus farfelus est 7 en année 3, où se trouve le guide Super Metroid. Je l’ai tellement revu que je l’ai mémorisé et rien d’autre pour les lols m’a fait le finir comme un fou. Vous savez que c’est l’un de mes jeux préférés de tous les temps, donc je suis vraiment content qu’il ait un lien aussi fort avec le magazine. Un autre des plus utilisés est l’année 3, numéro 10, avec les décès de Mortal Kombat II pour Super Nintendo. Parmi mes chéris de toute la collection, il y a le S.O.S.: Organized Secrets Service qui est sorti en juillet 1992. 74 pages pleines de trucs pour les jeux NES, SNES et Game Boy, les plateformes du moment. À la fin, apportez quelques pages pour que vous puissiez écrire vos propres clés et astuces, que j’ai remplies en tant que je suis aliéné. Plus tard, un autre spécial similaire est sorti qui comprenait déjà des titres Nintendo 64 et était également très bon, mais le premier a un charme particulier pour sa simplicité et sa finition rudimentaire.

Outil très précieux en ces temps … et en ces temps.

Au total, 277 numéros mensuels ont été publiés au cours de la période de décembre 1991 à décembre 2014. Il faut également compter les 4 numéros spéciaux sortis en 2015 et les éditions spéciales de figures que j’ai déjà mentionnées, ainsi que celles dédiées à des jeux spécifiques, tels que Street Fighter II et Zelda’s. Plus tard au Mexique, il n’a été distribué que sous forme numérique, bien que dans d’autres pays, des versions imprimées aient continué d’être produites. En juillet 2019, les opérations ont cessé. Cela a été mentionné par Toño Rodríguez, le cousin de Gus, dans un tweet.

Nous parlons de 23 années ininterrompues de production mensuelle. C’est facile à dire. Ma vie était de 12 à 35 ans, de la première année du lycée à la vie de godin adulte et déjà mariée. J’ai grandi avec le Club Nintendo et elle a grandi avec moi. Dans ses pages, j’ai appris l’existence de Shigeru Miyamoto, Gunpei Yokoi, Howard Lincoln, Hiroshi Yamauchi et d’autres bannières Nintendo. J’ai appris que l’île de Pâques existe et qu’il y a d’étranges têtes qui regardent vers l’océan Pacifique. J’ai rencontré Digipen, une école canadienne où vous pouvez apprendre à développer des jeux vidéo. J’ai participé à un concours dans lequel mon nom était mentionné dans le magazine juste parce que je connaissais le nom du morceau de musique entendu au début d’un jeu NES appelé Gyruss. J’ai ri quand j’ai lu que le boss final de Quest 64 s’appelait Mammon, parce qu’ils ont fini par écrire: “de caractère, nous ne savons pas.”

J’ai lu chaque numéro pe a pa, même quand il s’agissait de jeux qui ne m’intéressaient pas autant, comme Pokémon, par exemple. J’ai adoré lire la section RESET, où des progrès ont été réalisés pour le prochain numéro. Parfois, l’attente était très longue et je devais souhaiter que la publication soit hebdomadaire au lieu de mensuelle, mais ayant le nouvel exemplaire en main, j’ai compris qu’un tel travail ne pouvait pas être fait en si peu de temps, surtout pendant le temps de certains événement spécial comme CES ou E3. Dans les premières années du Club Nintendo, il n’y avait pas d’Internet, c’était donc l’une des seules sources disponibles, du moins en espagnol. Je me souviens que dans les années 2000, une section intitulée Retroactive était incluse dans laquelle l’histoire du magazine était discutée et quelques anecdotes étaient partagées sur les aventures de cette paire d’annonceurs agités qui ont échangé des jeux Intellivision jusqu’à ce qu’ils achètent un NES dans le Superama et cela a changé leur vie et la mienne pour toujours.

Défendre la marque

Peut-être que la seule chose que je n’aime pas tant avec le recul, c’est que, grâce à mon goût pour le magazine, j’ai tourné toute mon attention vers les consoles Nintendo et en ai raté d’autres très bonnes comme la PlayStation 2 ou la première Xbox. Le Club Nintendo était un produit de Nintendo, il devait donc promouvoir ses produits. La plupart du temps, les écrivains s’efforçaient d’être objectifs dans leurs opinions, mais il y en avait d’autres où il était évident qu’ils donnaient un coup de pouce à celui qui les nourrissait. Je ne dis pas que c’est mauvais, mais cela m’a vendu une idée qui n’était peut-être pas entièrement vraie. Ne vous méprenez pas, j’adore Nintendo, mais c’est un fait qu’il existe d’autres options qui en valent également la peine. Je me souviens avoir rencontré Toño Rodríguez lors d’un événement Super Mario Maker et je lui ai dit qu’il fallait faire quelque chose pour soulever Nintendo et l’aider à sortir de l’ornière dans laquelle elle était tombée après le malheureux départ de la Wii U et ses faibles ventes, mais Il a répondu qu’il ne pensait pas que la marque était fausse et qu’elle devait être soutenue. Soit dit en passant, malgré ses faibles nombres, je considère la Wii U comme une excellente console.

Le Club Nintendo forme non seulement le passé collectif, mais mon passé personnel. C’était assez pubert quand j’avais la première édition entre les mains. Pour moi, c’est comme une sorte de journal qui relate cette glorieuse décennie des années 90 et le début du nouveau millénaire. Je prends n’importe quelle copie, surtout depuis les premières années, et je reviens inévitablement au moment correspondant de ma vie, aux gens avec qui je vivais, aux rêves que j’avais et, bien sûr, aux jeux auxquels je jouais. Pour écrire ces lignes, j’ai cloué ma collection et je l’ai pleinement appréciée. Je les ai tous et pour moi, ils sont un trésor inestimable.

Curiosités

L’année 1 était la seule à avoir 13 numéros, puisque c’était de décembre à décembre. Le numéro 1 de l’année 2 est apparu en janvier 1993.

L’an 1, le numéro 4 a le seul couvre-chef de toute la série.

L’année 3, le numéro 10 était le dernier aliment de base. À partir de 11 ans, le nombre de pages a été relié et augmenté.

Dans le premier exemplaire relié (couverture de Donkey Kong Country), le premier changement de logo du magazine s’est produit.

Mario est le personnage le plus récurrent sur les couvertures, évidemment.

Avec les copies de l’année 11, numéros 7 et 8, une nouvelle police de caractères pour le nom du magazine a été essayée, mais je suppose que cela n’a pas fonctionné et est revenu au schéma précédent, bien qu’il changerait à nouveau quelques mois plus tard.

Dans ce lien, vous pouvez voir toutes les couvertures.

Avez-vous déjà lu le Club Nintendo? L’avez-vous récupéré? Vous savez, j’aimerais beaucoup que vous partagiez vos expériences ou quelques images dans les forums ou sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous dans le prochain #FridayRetro.

