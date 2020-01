Friends TV Show Reunion: voici le dernier

Friends, la célèbre émission de télévision NBC des années 90 et du début des années 2000, serait de retour pour une réunion unique. Le directeur de NBC, Kevin Reilly, a maintenant fourni une mise à jour sur le projet, et ce n’est pas la meilleure des nouvelles pour les fans de Friends.

S’exprimant lors d’un événement de la Television Critics Association cette semaine, Reilly a confirmé que des discussions étaient en cours avec les acteurs et les créateurs pour ramener Friends pour une spéciale. Cependant, rien n’est encore verrouillé. La possibilité de la réunion spéciale continue d’être un «peut-être», car le réseau a du mal à trouver un moyen de faire démarrer le projet.

“Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant, nous ne pouvons pas sembler tout à fait aligner cet intérêt pour appuyer sur le bouton”, a-t-il déclaré, selon The Hollywood Reporter. “Aujourd’hui, malheureusement, c’est encore peut-être.”

Friends présente Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry dans les rôles déterminants de la carrière de six amis de New York.

Les amis originaux ont été produits par Warner Bros. TV et diffusés sur NBC. Le nouveau spectacle de retrouvailles, s’il se produit, serait fait pour le HBO Max soutenu par Warner. Cette plate-forme sera lancée plus tard en 2020, et elle prévoit de facturer 15 USD / mois pour l’accès à un catalogue de vieux films et émissions, ainsi que de nouveaux contenus originaux.

Des amis ont quitté Netflix à la fin de 2019, et il passera à HBO Max lors de son lancement. WarnerMedia aurait payé 85 millions de dollars par an pour obtenir des amis pour une période de cinq ans.

Les créateurs de la série Marta Kauffman et David Crane disent depuis longtemps qu’ils ne veulent pas redémarrer Friends, mais ce nouveau programme semble être une spéciale unique. En octobre 2019, Aniston a déclaré à Ellen Degeneres que quelque chose de nouveau pour Friends était en préparation. “Nous travaillons sur quelque chose”, a déclaré Aniston.

En 2015, l’émission rapportait chaque année 1 milliard de dollars à la syndication, toutes les principales stars gagnant 20 millions de dollars par an en fonction de leur part de 2% des revenus de syndication, selon USA Today.