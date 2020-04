Frogwares passe à l’auto-édition | PC Games Insider

Le développeur ukrainien de la Frogwares Sherlock Holmes a annoncé qu’il allait auto-publier ses titres à l’avenir.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le PDG Wael Amir a déclaré que cela avait été quelque chose que la société envisageait depuis un certain temps, mais que ses plans avaient été accélérés par les discussions avec l’éditeur français Focus Home Interactive. L’accord de distribution de Frogwares avec Focus s’est terminé avec la suppression par l’éditeur de plusieurs titres du studio des vitrines numériques.

Frogwares était propriétaire de l’IP pour ses titres, ce qui signifie qu’il a la liberté de faire ce qu’il veut.

“Franchement, nous visons l’auto-édition depuis longtemps, et la situation à laquelle vous faites référence n’a pas affecté notre décision, a seulement renforcé l’idée qu’il vaut mieux que nous le fassions”, a déclaré Amir.

“Nous voulions juste être sûrs que nous étions” là “, que nous l’avions en nous pour faire le saut, ce qui signifie que nous avions suffisamment de ressources pour aller dans cette direction. Maintenant que nous avons une équipe d’édition à l’intérieur de notre studio, nous nous sentons très enthousiasmé par les opportunités que l’auto-édition pourrait offrir. “

Amir a également déclaré que le fait de voir des entreprises similaires, comme Ninja Theory et CD Projekt, s’auto-publier lui donnait un certain degré de confiance.

“Je pense que le premier indice a été dans les années 2010, lorsque la distribution numérique a vraiment commencé à prendre du poids, et maintenant elle s’est clairement solidifiée comme une voie de distribution totalement viable”, a-t-il déclaré.

“Avec la numérisation et les joueurs acceptant le passage au logiciel numérique, vous n’avez plus besoin des intermédiaires en matière de distribution. Vous pouvez créer nos propres vitrines, faire votre propre marketing et conserver vos adresses IP, vitrines et promouvoir le jeu. comme vous le souhaitez, et publiez-le dans un état et une heure que vous voulez. Les vitrines numériques, en particulier comme Steam, vous permettent de parler aux gens et de leur vendre directement notre produit. Et comme nous l’avons tous vu, de petites indies se sont absolument jetées dessus et beaucoup ont prospéré.

“Mais ensuite, l’indicateur suivant était de voir de plus grands studios double et triple A prendre le risque de s’auto-éditer et de voir cela payer de manière spectaculaire. Ninja Theory, Bluehole, 11bit, Techland, CD Projekt, etc. – tous ont été supprimés par eux-mêmes, ont trouvé le succès, puis ont construit une base solide pour leur permettre de continuer à être indépendants et à produire des jeux avec plus de 100 équipes. “