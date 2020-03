Frontier décroche une licence F1 pour les jeux de gestion

Cambridge, développeur et éditeur britannique Frontier Developments, a obtenu la licence F1 pour créer des jeux de gestion.

Comme rapporté par VGC, le premier de ces titres sera lancé avec la saison de Formule 1 2022, Frontier ayant le droit de créer des jeux annuellement jusqu’en 2025. Ceux-ci seront à la fois sur PC et sur console, en plus des services de streaming.

Cela fait suite à l’atterrissage par Frontier de la licence Jurassic World pour le très réussi Jurassic World Evolution de 2018. Ce titre s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et a aidé le chiffre d’affaires de l’entreprise à augmenter de 175% en glissement annuel.

“Nous sommes ravis d’annoncer cet accord de licence pluriannuel avec F1”, a déclaré le PDG David Braben OBE (photo).

“La F1 est l’une des franchises sportives mondiales les plus populaires au monde, et nous pensons que la combinaison de la marque F1 avec notre vaste expérience dans les jeux de gestion offrira des expériences de jeu fantastiques à un public large et varié à travers le monde.

«Nous avons obtenu un grand succès avec notre propre propriété intellectuelle et sommes des partenaires éprouvés de développement et de publication pour la propriété intellectuelle tierce la plus en vue. La propriété intellectuelle d’origine et sous licence continuera à être importante à mesure que nous développons et développons notre portefeuille. »

La société britannique Codemasters, qui détient depuis longtemps la propriété intellectuelle de Formule 1 pour les titres de course, possède actuellement la licence jusqu’en 2025.