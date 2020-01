FTL, sorti en 2012, obtient maintenant des réalisations

Le simulateur de mort dans l’espace lointain FTL existe depuis près de huit ans avec une seule réussite: éviter un sentiment de désespoir écrasant alors que votre course soigneusement cultivée à travers les étoiles prend fin violemment et conneries. Cela va bientôt être rejoint par une société plus officielle.

Bien qu’elle ne soit pas encore en ligne, la liste des réalisations du jeu est désormais en ligne sur la page Steam de FTL. Vous ne pouvez pas voir ce qui les déverrouille réellement, mais certains noms le révèlent, comme «Certaines personnes aiment juste regarder les navires brûler» et «Donnez-lui tout ce qu’elle a, capitaine!».

Les autres faits saillants comprennent «Venir pour ma course au pacifisme!», «Pas de chemises rouges ici» et «Victoire par asphyxie».

