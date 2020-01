Fuite de la date de sortie de Spongebob: Battle of Bikini Bottom Rehydrated

Attendu: écran de démarrage réhydraté Battle for Bikini Bottom “

Nintendo a peut-être accidentellement divulgué la date de sortie du jeu Spongebob Squarepants: Battle of Bikini Bottom Rehydrated.

Selon une page de la feuille de route officielle de Nintendo pour 2020, le remaster pour Battle for Bikini Bottom arrivera fin 22 mai au moment de cet article. Cependant, lors de la lecture d’un article publié il y a deux jours, la fuite de la feuille de route a initialement montré que la date de sortie du jeu était le 24 mai, ce qui rend d’autant plus probable que la correction est une vraie date de sortie. Cela est d’autant plus vrai qu’il associe la date de sortie aux premières projections du film The Spongebob: Sponge on the Run. (Au moins selon la page IMDB).

Bien que la date de sortie divulguée semble être solide, THQ Nordic n’a pas encore officiellement annoncé une date de sortie pour toutes les consoles; cependant, il est tout à fait sûr de supposer que la date de sortie est correcte car elle correspond non seulement à la date de sortie du film, mais a été activement corrigée de l’annonce originale de la feuille de route du 21 janvier 2020.

