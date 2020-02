fuite du gameplay de sa bataille royale

Hier, nous avons publié les premières images de Warzonel’hypothèse la bataille royale arrive bientôt sur Call of Duty: Modern Warfare. Aujourd’hui, cependant, une vidéo a été divulguée qui nous permet de voir le gameplay du camp d’entraînement. Dans ce dernier, les joueurs apprendront les principaux mécanismes de la modalité, des tirs à la collecte des fournitures.

Vous pourriez sûrement observer les différents options d’équipement que vous pouvez acheter avec de l’argent virtuel: caisses de munitions, tourelles, VTT et même la possibilité de demander des attaques aériennes, entre autres. Il convient de noter que, tout comme Fortnite utilise un orage pour délimiter la zone jouable de la carte, Warzone choisira de se propager gaz toxiquePar conséquent, l’un des objets à vendre est précisément un masque à gaz.

L’une des vidéos publiées sur YouTube a montré la cinématique d’introduction et certaines des régions qui façonneront l’immense carte, mais Activision fait tout son possible pour les éliminer dès qu’elles atteignent la plate-forme. De son côté, TheGamingRevolution, le youtubeur responsable de la majorité des fuites de Warzone, a découvert le véhicules qui seront présents sur le terrain: VTT, SUV, hélicoptère, camion cargo et rover tactique.

Tous les véhicules de Modern Warfare Battle Royale ont fui! #Warzone via @CaptainBadfoot pic.twitter.com/yjxAQLsNly

– TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) 13 février 2020

Bien que les vidéos qui traversent la scène soient supprimées, Reddit a commencé à diffuser un image de la carte aérienne. À première vue, nous pouvons en déduire qu’il sera nettement plus grand que Blackout, la bataille royale de Call of Duty: Black Ops 4. Il existe des bâtiments tels qu’un stade, un aéroport et plusieurs régions urbaines. Bien sûr, le sommet est destiné à un vaste réseau de routes.

Actuellement on ne sait pas à quelle heure Warzone sera lancé, la vérité est que votre accès sera intégré au menu principal de Modern Warfare. Autrement dit, ce n’est pas une proposition multijoueur, mais une modalité complètement indépendante. Est-il possible d’y jouer lors de la troisième saison? Tout indique qu’il en sera ainsi.

