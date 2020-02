Fuite du nouveau jeu mobile Crash Bandicoot

Crash Bandicoot sera exécuté sur votre mobile dans un proche avenir! (Image: playstation.com)

Un nouveau jeu Crash Bandicoot Mobile a été divulgué via des publicités Facebook. Révélant une aventure de style coureur sans fin avec diverses fonctionnalités supplémentaires.

Développé par King, le studio le plus connu pour Candy Crush Saga. Le jeu suivra principalement dans le même style que leurs autres titres. Incluant des récompenses chronométrées, des achats dans le jeu et une progression limitée dans le temps.

Des informations supplémentaires ont également été trouvées sur Storemaven, mais ont depuis été supprimées du site. Cependant, grâce à Kotaku, une capture d’écran a été prise avant la perte des détails. Une caractéristique intéressante mentionnée dans la description est la construction de base. Les joueurs auront probablement la chance de créer des armes, de cultiver des cultures, de développer des sérums et de visiter une mystérieuse station spatiale.

Bien que cette fuite annonce une nouvelle direction pour la série Crash Bandicoot, nous n’avons toujours pas entendu parler de Crash Bandicoot Worlds. Un titre annoncé devrait être annoncé en décembre dernier. Les fans devront simplement croiser les doigts à l’approche de l’E3.

