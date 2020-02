Fuite: les spécifications PlayStation 5 et Xbox Series X révèlent

Cette fuite pourrait-elle être exacte? (Image: Sony / Microsoft)

Une nouvelle fuite devrait révéler les spécifications complètes de la prochaine PlayStation 5 et Xbox Series X. La spéculation sévit depuis la révélation du XSX aux Game Awards en décembre dernier. Beaucoup ont pensé que Sony dévoilerait la nouvelle console en février comme ils l’ont fait par le passé. Mais enregistrez un site officiel PlayStation 5 en ligne ce mois-ci, aucune information n’a été présentée par le conglomérat technologique japonais.

La fuite provient d’un utilisateur anonyme de 4chan qui prétend travailler avec un studio tiers testant les devkits pour les deux consoles. L’utilisateur prétend également avoir un ami qui travaille dans les studios mondiaux de Sony et que le devkit 3 arrive bientôt avec de nouveaux «ajustements» sur l’itération actuelle du devkit 2.

Les spécifications divulguées sont les suivantes:

PlayStation 5:

12.6Tflops RDNA 1.5AMD ZEN 2 @ 3.6Ghz18GB GDDR6 + 4GB DDR4[email protected]/ S 500GBCœurs dédiés pour RT et 3D AudioBandwidth 576GB / S

Xbox Series X:

Conformément aux fuites précédentes concernant le léger avantage de puissance brute du XSX, il y a d’autres choses notables à discuter dans cette fuite. Le premier est le SSD de 500 Go pour la PS5. L’un des plus gros problèmes pour les consoles de cette génération est l’espace de fichiers absurdement volumineux requis pour les jeux (LOOKING AT YOU MODERN WARFARE). À moins qu’une nouvelle forme de disque Bluray ne soit prête à être lancée au lancement, attendez-vous à ce que les jeux aient des tailles de fichier encore plus grandes avec la prochaine génération. Une autre pièce intrigante est les cœurs dédiés que la PS5 aura pour l’audio 3D.

L’audio 3D, si vous ne le savez pas, est une technique qui place une origine pour un son dans un espace virtuel. Imaginez simplement que Phil dans Kingdom Hearts 2 répète à plusieurs reprises: “Lève-toi sur le dos de l’Hydra!” droit dans votre oreille gauche. Néanmoins, si cela est vrai, la PS5 pourrait potentiellement ouvrir la voie à des exclusivités Sony pour avoir des conceptions sonores incroyables.

Jusqu’à ce que nous ayons une révélation officielle de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre chacune de ces fuites ou rumeurs avec un grain de sel. Cependant, si vous êtes enthousiasmé par les spécifications potentielles de nouvelles consoles, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube.

Source: Tom’s Guide

