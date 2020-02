Full Body est apparu listé pour N.Switch en Corée du Sud

Quand il a semblé que nous allions passer un après-midi des plus calmes par rapport aux actualités du monde du jeu vidéo, une surprise a sauté. Si Atlus a récemment fait une enquête pour savoir quel était l’intérêt public de voir les ports de leurs titres, c’est-à-dire Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, Etrian Odyssey, etc. sur Nintendo Switch aujourd’hui Le système de classification par âge de la Corée du Sud a indiqué que Catherine: Full Body, qui était également l’une des options de l’enquête Atlus, pour Nintendo Switch. Et dans quelle mesure une agence de classification des âges enregistre-t-elle un jeu particulier pour une plate-forme particulière? Absolue, comme s’il s’agissait d’une pseudo-annonce en l’absence de traitement officiel. Nous avons là les exemples de Steins Gate: My Darling’s Embrace ou Snack World: De donjon en donjon d’Australie, ou sans quitter le pays coréen, nous trouvons Thronebreaker: The Witcher Tales, qui a été enregistré deux mois avant son arrivée au Nintendo Switch eShop.

Que pensez-vous de la surprise? Catherine: Full Body est une revue du titre original sorti il ​​y a quelques années sur Xbox 360 et PlayStation 3, et qui est sorti en septembre dernier pour PlayStation 4. Dans cette version élargie du titre d’action et de puzzle, nous avons rencontré Rin, une jeune femme qui entre dans le triangle amoureux de Vincent Brooks avec Katherine et Catherine. Heureusement, tout cela nous rattrape la dernière Saint Valentin!

Catherine: bande-annonce de lancement de Full Body pour PlayStation 4

