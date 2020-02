Full Body et XCOM 2 Collection pourraient bientôt arriver sur Nintendo Switch

La Corée du Sud a classé les deux titres pour la console hybride de Nintendo.

Deux nouveaux titres apparaissent à l’horizon du catalogue de Nintendo Switch. L’un d’eux est la mythique aventure de puzzle Cahterine: Full Body, un titre qui est revenu sur PlayStation 4 en septembre dernier. Cette aventure narrative testera nos compétences tout en nous plongeant dans une histoire pleine d’humour et de teintes romantiques.

Les deux titres peuvent être reflétés dans le classement des numéros 42 et 56L’autre bijou qui a été classé au sein du comité de classification et d’administration des Jeux sud-coréens, rapporte Gematsu, est la collection XCOM 2. Ce titre de stratégie au tour par tour nous plonge dans une dystopa dans laquelle les extraterrestres gouvernent la terre et le joueur doit se battre pour préserver l’humanité. XCOM 2 est sorti pour la première fois PC, Mac et Linux en février 2016. Plus tard, en septembre, il est également Playstation 4 sous le nom de XCOM 2 Collection.

Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection peuvent se refléter dans la classification des numéros 42 et 56. Bien que Nintendo ne s’est pas encore prononcé sur la question, ce nouveau mouvement de la Corée du Sud a sonné l’alarme avant une arrivée imminente des deux franchises chez Switch.

Cette décision est similaire à ce qui s’est produit le mois dernier avec l’enregistrement de Bioshock: The Collection pour Nintendo Switch à Taiwn et en Corée du Sud. Aurons-nous bientôt une annonce de Nintendo? Nous devrons attendre que l’entreprise le confirme. D’ici là, si vous voulez découvrir pourquoi Catherine est considérée comme un jeu culte, consultez notre analyse de Catherine: Full Body.

