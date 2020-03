Full Body sortira sur Nintendo Switch le 7 juillet

Par Stephany Nunneley,

Catherine: Full Body arrive sur Nintendo Switch en juillet.

Catherine: Corps entier est une version remasterisée de Catherine de 2011, et elle arrivera sur Switch le 7 juillet.

Le jeu, comme la version PS4, comprend des graphismes et un gameplay améliorés, de la nouvelle musique et des options multijoueurs améliorées.

Si vous avez joué l’original, vous trouverez de nouveaux chemins narratifs ramifiés cette fois centrés autour de l’arrivée du «mystérieux amnésique, Rin».

Des dizaines de nouvelles cinématiques et cinématiques animées ont également été ajoutées. Il propose également plus de 500 puzzles, soit le double de celui du jeu original. Les choix effectués dans le jeu détermineront également votre sort dans plusieurs branches de l’histoire et 13 fins disponibles

Le contenu complémentaire d’origine sera également inclus dans le jeu. Cela comprend le jeu Catherine «voix idéale», le jeu de personnages jouables, le jeu de personnages et de commentaires Persona 5 Joker et le contenu bonus: lunettes à monture de corne.

Catherine: Full Body sur Nintendo Switch vous coûtera 49,99 $.

