Funcom propose des jeux surprise gratuits mais avant de devoir surmonter un étrange défi

Parmi eux se trouve l’aventure d’horreur Moons of Madness, mais il y a une chance pour qu’aucune ne sorte.

Pour mieux dépenserla quarantaine comme mesure contre le coronavirusNombreux sont les studios qui proposent des jeux gratuits, en version d’essai ou avec des remises considérables. La mécanique est généralement la traditionnelle: placez le titre sur les plateformes et attendez que les joueurs fassent le reste.Funcom, Développeur norvégien avectitres vraiment créatifsIl est allé plus loin et présente un défi pour vous.

Dépêchez-vous car les clés peuvent s’épuiserL’éditeur a conçu un système vous permettant d’obtenir l’un de ses jeux payants, Moons of Madness,The Black Watchmen ou NITE Team 4, sans dépenser un euro, investissez simplement 5 minutes de votre temps. Bien sûr, pour obtenir la clé de surprise, vous devrez surmonter un défi des plus étranges et, heureusement, nous vous expliquerons comment le surmonter, mais le système passe par probabilité, doncsi ce n’est pas votre tour, vous devrez essayer un autre compte.

Tout d’abord, vous devez télécharger gratuitement Cyrano Story sur Steam. Une fois à l’intérieur, vous devrez continuer avec l’histoire et plonger dans une sorte de rêve cellulaire macabre. Pour obtenir le prix convoité,devra aller au générique, vous devrez donc vaincre le jeu sans vous tromper.Ce sont les étapesvous devez suivre:

Difficulté: sain d’esprit

Réponse 1: “Sleep”

Réponse 2: “Oui”

Difficulté: à la limite

Réponse 1: “Sphère de photons”

Difficulté: fou

Réponse 1: “Cellule souche”

Réponse 2: “Oui”

Difficulté: fou

Réponse 1: “Enterrer”

Difficulté: panne mentale

Réponse 1: “Ra”

Difficulté: plan supérieur

Réponse 1: “Filth”



Mais attention, il faudra écrireles réponses au centre même de la cellulesinon il ne sera pas valide. Insistez jusqu’à ce que je vous laisse mettre le curseur sur le noyau, si vous échouez, cliquez à l’extérieur et réessayez. Après avoir entré les réponses,donnez-vous quelques secondes pour sauter la réussitesur Steam et vous pouvez continuer à avancer. Si vous souhaitez ignorer les parties de dialogueil suffit de frapper le Xsupérieur.

Ce n’est qu’en terminant le défi que vous saurez quel jeu vidéo ils vous offrentAprès avoir réussi à surmonter tous les défis, vous aurez votre clé prête à être révélée. Nous ne pouvons pas vous assurer quel est le jeu auquel vous jouez, carc’est totalement aléatoire, c’est s, vous devez vous dépêcher parce que de Funcom ils ont averti quepeut s’épuiser. Si vous êtes curieux, nous vous laissons ici notre analyse de Moons of Madness, un jeu d’horreur cosmique qui ne vous laisse pas indifférent.

De leur côté, le mystérieux The Black Watchmen ou la technologie NITE Team 4, sont une expérience paranormale située dans un univers Lovecraft et un simulateur de piratage extrême, respectivement. Les deux titres sont curieux et originaux, il vaut donc la peine d’essayer de les obtenir, c’est-à-direUne seule clé sera reçue par comptede Steam.

