Funimation a retardé la sortie de Dub pour permettre aux employés de travailler à domicile

Le coronavirus affecte désormais l’industrie de l’anime, Funimation étant la dernière entreprise à fermer ses bureaux et à avoir des employés travaillant à domicile.

Sur le blog Funimation, il y a une explication beaucoup plus longue sur la raison pour laquelle cette décision a été prise. La sécurité et la santé des employés ont été jugées plus importantes que de sortir les doublons à temps, mais Funimation s’efforcera toujours de livrer le mieux possible pendant cette épidémie tout en assurant la sécurité de leurs employés.

“La sécurité de notre famille Funimation est notre priorité absolue en ce moment, nous ajustons donc notre calendrier de production de dub pour permettre à tout le monde de travailler à domicile”, lit le message. “Cela signifie qu’il y aura des retards dans certaines de nos séries doublées dans les semaines à venir, mais les sous-marins sont toujours dans les délais! “La publication explique comment cela affectera le calendrier de production et de sortie de Funimation SimulDub, tout en permettant au studio de sortir des doublons en même temps que la sortie de Subbed.” (Nous) avons a suspendu temporairement la production de SimulDub pour le reste des saisons en cours et à venir. Nous vous informerons si et quand cela changera. “

Cela signifie que les versions doublées simultanées suivantes seront retardées:

18 mars 2020

19 mars 2020

Hatena Illusion, à partir de l’épisode 8

Infinite Dendrogram, à partir de l’épisode 8

Nekopara, à commencer par l’épisode 9

Smile Down the Runway, à partir de l’épisode 9

Hanako-kun aux toilettes, à partir de l’épisode 9

20 mars 2020

Astéroïde amoureux, à commencer par l’épisode 5

Dossier nº221: Kabukicho, commençant par l’épisode 21

Le jeu de Darwin, en commençant par l’épisode 9

21 mars 2020

22 mars 2020

Black Clover, à partir de l’épisode 124

ID: INVADED, à partir de l’épisode 13

24 mars 2020

3 avril 2020

Bien que les doublons soient retardés, les sous-marins seront toujours publiés à temps et dans les délais, de sorte que vous pouvez toujours obtenir votre hit hebdomadaire d’anime. Pour les recommandations d’anime, consultez nos versions d’anime préférées de 2019.

