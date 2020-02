Funimation dit que les examinateurs interspécifiques d’Anime vont trop loin et arrêtent de le diffuser

Chaque saison, j’écris de courts résumés d’une phrase de l’anime à venir. Voici celui pour les examinateurs interspécifiques: «Un elfe et un humain visitent divers bordels pour voir quelle espèce humanoïde ils préfèrent.»

Donc, oui, voici une émission sur les personnages qui ont des relations sexuelles avec différentes espèces humaines pour déterminer laquelle est leur préférée. Les lieux et les bandes-annonces de l’émission semblaient indiquer ce qui allait arriver. Funimation est allé de l’avant et a commencé à diffuser le programme. Mais maintenant, la société a décidé de cesser cela, en émettant cette déclaration (via ANN):

Après un examen attentif, nous avons déterminé que cette série ne correspond pas à nos normes. Nous avons le plus grand respect pour nos créateurs donc plutôt que de modifier substantiellement le contenu, nous avons pensé que le retirer était le choix le plus respectueux.

Un examen attentif aurait pu être une bonne idée avant de le localiser.

“De toute évidence, c’est une sorte de raison pour laquelle Funimation s’est débarrassé du spectacle”, souligne l’anime YouTuber Chibi à Chibi Reviews. “Ce qui me choque le plus, ce qui choque le plus, c’est pourquoi ont-ils même ajouté le spectacle en premier lieu?”

Comme beaucoup l’ont souligné, le spectacle a certainement repoussé les limites, tout comme le manga. Pour diffuser correctement le programme, comme le souligne YouTuber Noble at Lost Pause, Funimation aurait peut-être eu besoin de réorganiser son site, en ajoutant une porte d’âge. Mais ce n’est pas finalement le vrai problème avec toute cette situation. Noble demande: «Comment ne savez-vous pas ce qui va se passer dans un anime avant même d’annoncer sa localisation? Vous saviez que le manga était assez extrême. Vous auriez dû être préparé à ce qui allait se passer dans l’anime. “C’est un excellent point.

Je me souviens quand j’ai entendu que Funimation octroyait une licence pour ce spectacle. À l’époque, j’étais un peu surpris, mais là encore, je ne l’étais pas. Chaque fois que la nouvelle saison des anime se prépare, il semble toujours y avoir une ruée folle vers les émissions de licence dès que possible afin qu’elles puissent être diffusées en temps réel. Peut-être que Funimation ne savait vraiment pas ce qu’il recevait? Peut-être essayait-il simplement de verrouiller autant de spectacles que possible? Peut-être que ça aurait dû tenir le coup?

Même si Funimation a mis la pression sur Interspecies Reviewers, les services de streaming d’anime Wakanim en France et AnimeLab en Australie et en Nouvelle-Zélande continueront de diffuser l’émission.

