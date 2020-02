Funko annonce quatre autres Pokémon Pop

Aimez-les ou détestez-les, les figurines Funko Pop sont apparemment là pour rester. Dans sa dernière révélation, Funko a annoncé quatre nouveaux ajouts à la ligne Pokémon. Ce n’est peut-être pas nécessairement ce que vous attendiez non plus.

Il y a du pop! Vulpix, Pop! Pichu, Pop! Mewtwo et peut-être le plus inattendu du lot est Pop! M. Mime. Le site Web officiel et les mises à jour des médias sociaux indiquent simplement qu’ils “arrivent bientôt”, donc nous vous mettrons à jour lorsque Funko fixera une date de sortie.

Consultez notre guide pour voir encore plus de Pop sur le thème des Pokémon.

