Funky Tetris Remix vous permet de jouer à 4 jeux à la fois

Il existe quelques moyens clés pour augmenter la difficulté d’un jeu de puzzle. Vous pouvez ajouter de nouvelles règles qui limitent les options des joueurs ou des dangers étranges qui modifient leurs stratégies. Vous pouvez également simplement ajouter une tonne de variables métriques à suivre. Schwerkraftprojektionsgerät, un jeu de Stephen Lavelle, fait exactement cela en poussant Tetris jusqu’à onze.

Tetris utilise déjà une variété de trucs pour garder les joueurs experts sur leurs gardes. Les blocs tétromino tombent à une vitesse accrue à des niveaux élevés et se verrouillent immédiatement en place lorsqu’ils atterrissent. La complexité de Tetris vient en grande partie du fait que les joueurs exigeants agissent plus rapidement et avec confiance. Mais que se passerait-il s’il y avait tant de choses à suivre que jouer en toute confiance était presque impossible? Schwerkraftprojektionsgerät ajoute trois terrains de jeu à suivre, chacun dans une direction cardinale. En plus de cela, chaque bloc va dans chaque section simultanément, et son placement et son orientation sont statiques entre les sections. Par exemple, un bloc en forme de T peut atterrir à plat sur un champ, mais cela signifie qu’il atterrira sur son segment central sur le champ opposé. Le succès dans un domaine signifie souvent créer des problèmes dans l’autre. Le plaisir vient d’essayer de résoudre ces complications et de regarder les échecs monter à des niveaux absurdes.

Ce n’est pas tout à fait désordonné, cependant. Les blocs ne tombent pas jusqu’à ce que vous décidiez de les déposer, ce qui signifie que vous avez beaucoup de temps pour aligner un mouvement intelligent sur plusieurs axes. Schwerkraftprojektionsgerät suit les traces des autres jeux de Lavelle, notamment Stephen’s Sausage Roll, où il est plus important de se déplacer intelligemment dans l’espace de jeu que de se précipiter vers des solutions rapides.

Lavelle publie des jeux sous le nom Increpare, une variation du mot latin pour «reproche». Même dans quelque chose comme un remix de Tetris, il y a un sens d’expérimenter, d’explorer, de reconstruire le commun en échange de l’étrange. Schwerkraftprojektionsgerät prend un design qui est instantanément familier à la plupart des joueurs et le rend incroyablement stupide. Sautez, jouez, échouez et profitez. C’est le but.

