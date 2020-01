Furukawa parle de l’avenir de Nintendo, des employés, de Google Stadia, des nouvelles technologies, rendant l’impossible possible, bien plus

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment rencontré Nikkei pour discuter de l’avenir de l’industrie du jeu et de la façon dont Nintendo s’en sort. Parmi le grand nombre de sujets, Furukawa a parlé de la philosophie de développement de Nintendo, de la rétention des employés, de la façon de créer des jeux qui étonnent les joueurs et plus encore. En plus de cela, Furukawa a même discuté de sujets rares tels que Google Stadia, l’importance décroissante du marché japonais, et si Nintendo a raté le bateau sur les nouvelles technologies.

Sur les technologies de pointe, telles que la 5G et la RA, utilisées progressivement avec les jeux vidéo.

Furukawa: Les nouvelles technologies du monde sont maintenant adoptées par les jeux vidéo en premier. Au cours de nombreuses années, ceux qui ont joué aux jeux vidéo quand ils étaient enfants sont devenus des adultes. Et en conséquence, les jeux qui étaient autrefois réservés aux enfants ne se sont maintenant étendus qu’à une grande variété de générations.

“Pokémon GO” utilise la RA en peuplant des endroits partout avec Pokémon à attraper; il a engendré un phénomène social où des hommes et des femmes de tous âges faisaient le tour de la ville à leur recherche. C’est un jeu qui offre à beaucoup de gens une expérience amusante dès le départ, et qui a également le pouvoir de changer leur mobilité physique.

Sur la concurrence pour dépasser les conventions de contenu, comme avec les vidéos et la musique.

Furukawa: Ce n’est pas quelque chose que nous commençons à peine à faire. Depuis que j’ai commencé avec la société, on m’a toujours dit que les jeux vidéo ne faisaient pas partie des nécessités quotidiennes, donc cela ne devrait pas surprendre qu’un client puisse arrêter de jouer à un moment donné. Ce n’est qu’une partie de l’industrie du jeu vidéo et du divertissement d’avoir constamment ce sentiment de danger qui fait obstacle. Fondamentalement, cela signifie que c’est une entreprise très grave.

Il existe maintenant de nombreuses façons pour les consommateurs de se divertir et la compétition de courir après ce temps précieux et limité dont disposent les consommateurs est aussi intense que jamais. Il est nécessaire pour nous de continuer à innover à mesure que nous progressons, tout en participant à cette compétition avec nos jeux.

Les jeux vidéo peuvent-ils continuer à favoriser la création de nouvelles innovations?

Furukawa: L’innovation transforme quelque chose que la plupart des gens perçoivent comme impossible en quelque chose de possible. Il est très important pour nous de nous demander constamment: “Y a-t-il quelque chose d’impossible que je peux rendre possible?” .

Notre effort pour aller au-delà des conventions des jeux vidéo standard continue de croître. Par exemple, avec la Wii, nous avons créé des jeux pratiques qui ont fait bouger les gens, contribué à leur santé et aiguisé leurs souvenirs. Nous avons combiné du matériel de jeu dédié avec le concept de permettre à un large éventail de joueurs de profiter de nos jeux grâce à une recherche approfondie de ce que nous pourrions accomplir. Si nous identifions quelque chose pour être amusant, nous y faisons généralement une plongée profonde. Ce faisant, nous favorisons le développement de l’innovation.

Comment vos jeux évoluent-ils avec la technologie?

Furukawa: La chose la plus importante pour nous quand une nouvelle technologie est introduite est de savoir comment cela changera la qualité de l’expérience du joueur. Il est essentiel pour nous que nos jeux soient agréables, frais et offrent aux joueurs de nouvelles expériences. D’abord du point de vue du développement du jeu, nous allons créer du contenu qui donne envie aux joueurs de le récupérer et de jouer, quel que soit l’environnement technologique. Par la suite, s’il existe une technologie capable de prendre en charge cela, nous l’utiliserons.

La population des joueurs a une forte influence populaire et la technologie utilisée dans les jeux vidéo devient souvent standard ailleurs. Par exemple, les écrans tactiles n’ont été largement utilisés dans les téléphones intelligents qu’après avoir été rendus populaires par la Nintendo DS.

Sur la plate-forme cloud de Google, “Stadia”, qui peut être lue sur plusieurs appareils intelligents.

Furukawa: Lorsqu’une grande entreprise comme Google arrive sur le terrain de jeu, l’industrie du jeu obtient plus d’attention. Il y a la possibilité d’attirer de nouvelles technologies et l’étendue de l’expérience du joueur s’élargit également. Nous saluons l’enthousiasme de l’industrie et la saine concurrence entre diverses entreprises.

Avec l’essor des jeux dans le cloud, pensez-vous que le matériel de jeu vidéo coûteux et dédié comme le Nintendo Switch deviendra une chose du passé?

Furukawa: Il est possible que les jeux en nuage captent l’intérêt du public dans 10 ans, mais pour le moment, je ne pense pas que le matériel dédié disparaîtra. C’est très loin avant de vraiment connaître le résultat. Cela dit, il est impératif que nous nous concentrions sur l’amélioration des méthodes de jeu qui ne peuvent être obtenues que sur du matériel dédié. Une fois que votre public a commencé à dire qu’il peut jouer sur d’autres consoles ou smartphones, vous avez terminé.

Quant à savoir si le succès du matériel dédié a conduit à un «dilemme de l’innovation» et a donné à Nintendo un départ tardif dans de nouveaux domaines.

Furukawa: Notre principal objectif est de créer des expériences uniques et passionnantes plutôt que le matériel. À ce stade, nous sommes en mesure de créer des expériences de jeu uniques car nos divisions matérielles et logicielles sont structurées pour se développer dans l’unité. La raison en est que nos développeurs de matériel et de logiciels entrent régulièrement en contact les uns avec les autres afin de créer les meilleures expériences de joueurs possibles.

Sur des entreprises comme Apple qui entrent dans l’industrie du jeu en mettant l’accent sur des choses comme la RA et l’application agressive des nouvelles technologies par les entreprises américaines.

Furukawa: Ce que je ne veux pas que le public comprenne mal, c’est que nous ne tournons pas le dos aux nouvelles technologies – nous recherchons et développons constamment. Nos équipes de développement de matériel évaluent toutes sortes de nouvelles technologies disponibles à ce jour et consultent nos développeurs de logiciels. S’ils déterminent qu’une technologie peut être utilisée avec un jeu, ils l’utiliseront. Nous ne changerons pas cette approche fondamentale à l’avenir.

Quant à l’AR, c’est certainement l’un des nombreux aspects qui nous intéressent. Nous recherchons actuellement les façons intéressantes de l’utiliser.

Les eSports sont devenus un sujet important avec d’importantes sommes d’argent versées. Nintendo participe aux eSports, mais sans prix en argent; ils semblent avoir raté le bateau sur les tendances actuelles.

Furukawa: l’eSport consiste en un public qui regarde les joueurs s’affronter sur scène pour gagner de l’argent, et c’est devenu l’une des attractions incroyables des jeux vidéo. Mais ce n’est pas seulement une question de rivalité. Afin qu’un nombre tout compris de personnes puisse profiter de nos jeux indépendamment de leur expérience, de leur âge ou de leur sexe, nous voulons augmenter les événements pour permettre à un large éventail de joueurs de participer. Notre spécialité est de créer une perspective différente des autres entreprises, et non le montant des prix.

Sur la concurrence croissante pour offrir des primes bien rémunérées afin de retenir les employés talentueux.

Furukawa: C’est un cours naturel des choses. Il devient définitivement de plus en plus intense de retenir des gens de talent extrême. Cependant, nous ne participerons pas à ce genre de compétition.

La raison pour laquelle nous avons l’opportunité d’entendre nos clients du monde entier qui aimaient jouer à Nintendo enfant et qui jouent maintenant avec leurs enfants, c’est parce que ces clients travaillent actuellement chez Nintendo. Nous voulons que des gens qui ressentent cela rejoignent l’équipe. Travailler dans une entreprise, c’est y passer une grande partie de votre temps, il est donc essentiel qu’ils ressentent de la compassion pour notre philosophie. Ce sont ces personnes en qui nous trouvons la force motrice derrière la création de jeux qui étonnent les joueurs.

Vos développeurs doivent continuer à tout donner pour protéger ce charme Nintendo. Comment interagissez-vous avec eux à ce sujet?

Furukawa: Notre équipe de développement travaille ardemment à la découverte de nouvelles façons dont les joueurs pourraient profiter de nos jeux. Il est de la plus haute importance pour moi de maintenir une atmosphère où ils peuvent travailler sans restrictions pendant que je gère l’entreprise.

Voulez-vous dire que vous n’avez pas à vous mêler de leur travail?

Furukawa: Je ne me préoccupe pas de leurs propres processus. Je ne suis pas le directeur en charge du département développement et de son personnel, je ne vois donc aucune valeur ajoutée pour interférer personnellement. Je compte toujours sur les professionnels qui savent gérer au mieux ces situations chaque fois que je le peux.

Nintendo est connu comme l’un des principaux représentants des entreprises japonaises qui se sont aventurées à l’étranger pour innover. Que pensez-vous de la baisse de la population du Japon?

Furukawa: L’importance du marché japonais ne changera pas pour nous. Cependant, avec la baisse du taux de natalité et l’augmentation de l’âge des personnes âgées, il est nécessaire de développer des produits qui s’adressent à un large éventail de générations. Si nous le faisons, nous pouvons trouver le succès avec de nombreuses personnes malgré la façon dont le marché japonais peut changer.

Il semble cependant que le marché japonais diminuera.

Furukawa: Si vous y pensez clairement, oui, mais les marchés étrangers représentent déjà environ 70% de nos ventes. Il deviendra de plus en plus important pour nous de déployer des efforts sur des marchés que nous n’avons pas encore conquis.

Nous avons entendu dire que vous jouez à des jeux assez souvent. Quel est votre préféré récemment?

Furukawa: Dernièrement, je suis dans Pokémon qui est sorti pour le “Switch Lite”. J’adore attraper tous les Pokémon trouvés tout au long du jeu.

