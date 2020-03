FUSER, le jeu qui vous permet de fusionner différents styles de musique

Harmonix est une entreprise qui développe des jeux vidéo musicaux bien connus dans le monde entier pour des titres tels que Dance Central ou Super Beat Sports. Récemment, Harmonix a annoncé qu’il développait son prochain jeu appelé FUSER, qui donnera aux utilisateurs de Nintendo Switch la possibilité de créer à partir de plusieurs succès musicaux.

FUSER: Le jeu Harmonix dans lequel n’importe qui peut être DJ

FUSER est un jeu musical interactif, dans lequel le joueur peut expérimenter avec les parties instrumentales et vocales de chansons familières, tout en profitant d’une simulation dans laquelle se trouve le DJ d’un grand festival. Harmonix a lancé son première démo au PAX East 2020, où il a permis aux visiteurs d’être DJ d’un festival pendant un moment, et de pouvoir mixer des chansons comme Méchant de Billie Eilish avec Sauté de Migos et Rock The Casbah de The Clash, trouvé dans répertoire de plus de 100 chansons Cela aura le titre. Il convient également de noter que vous aurez plusieurs modes de jeu, tels que Mode campagne, ce qui nous aidera à démarrer dans la mécanique de FUSER, le Mode multijoueur, avec lequel nous pouvons collaborer ou rivaliser avec des joueurs du monde entier, et le Mode libre, pour créer de nouveaux mélanges sans limites, qui peuvent ensuite partager.

Daniel Sussman, directeur de FUSER, estime que le jeu permettra à Harmonix de donner une saut évolutif dans l’histoire du développeur, car il rassemble des musiques de différents styles afin de les mixer illimité, puisque le jeu donnera des conseils pour créer de meilleures œuvres, mais ne dira jamais qu’un mix est mauvais. Ainsi, à mesure que le jeu progresse, FUSER fournira défis cela nécessitera une plus grande habileté, afin que le joueur devienne un meilleur DJ.

FUSER sera disponible pour Nintendo Switch et d’autres plateformes dans Automne de l’année 2020. Que pensez-vous du titre? Aimeriez-vous savoir ce que ça fait d’être un DJ dans la console hybride?

