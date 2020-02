Fusion des organismes commerciaux australiens de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo

La Game Developers Association of Australia (GDAA) et la Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) ont annoncé leur fusion.

Dans un message publié sur le site Web de l’IGEA, l’organisation a annoncé que les deux organisations commerciales seraient sous le nom d’IGEA, après que cette organisation a racheté la GDAA.

«C’est une vision que nos conseils respectifs partagent depuis un certain temps et nous sommes ravis de formaliser notre arrangement de travail», a déclaré le président de l’IGEA, Edward Fong (photo).

“Les tâches de plaidoyer, de lobbying et d’engagement des parties prenantes pour les deux associations sont nombreuses et variées et le conseil d’administration de l’IGEA et nos membres croient qu’ensemble, nous serons plus forts et apporterons une plus grande valeur à nos membres de l’industrie.”

Le président de la GDAA, Daniel Visser, a ajouté: «L’industrie australienne de développement de jeux vidéo est allée au-delà de la phase de reconstruction qui était nécessaire après le GFC et est entrée dans une phase de maturité, de consolidation et de croissance. L’industrie et la communauté sont bien placées, reconnues et admirées à l’échelle internationale et prêtes pour la prochaine phase d’expansion. Il est logique de combiner formellement nos efforts respectifs et de nous unir pour bâtir une industrie durable et dynamique opérant sur le support de divertissement le plus populaire au monde. »