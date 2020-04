Fusion et faiblesse d’Eligor – Cavalier affamé par la guerre du palais de Kamoshida – HITC

La fusion et la faiblesse du Cavalier affamé par la guerre du palais de Kamoshida, Eligor, dans Persona 5 Royal.

Il y a plusieurs palais dans lesquels vous vous aventurerez dans Persona 5 Royal, mais le château BDSM de Kamoshida est le tout premier. Plein d’imagerie provocante et de symbolisme, ainsi que de Will Seeds of luxure, ce palais abrite également le cavalier affamé de guerre, Eligor. Ici vous pouvez trouver sa fusion ainsi que sa faiblesse afin que vous puissiez facilement la vaincre.

Atlus a apporté de nombreuses modifications à Persona 5 Royal, y compris l’option de courtiser un nouveau waifu et de débloquer un troisième semestre, mais rien de tout cela n’est possible jusqu’à ce que vous donniez un coup de pied dans le dos et voliez le cœur du pire P.E. professeur, Kamoshida. Ce palais est en grande partie un jeu d’enfant, car il est le tout premier avec des ombres de bas niveau, mais Eligor est difficile à abattre pour ceux qui ne peuvent pas trouver sa faiblesse.

Donc, pour vous aider à dépasser cet homme de main afin que vous puissiez rendre service à Tokyo en faisant avouer Kamoshida à ses péchés, vous découvrirez ci-dessous le talon d’Achille du cavalier ainsi que la façon de le fusionner plus tard.

Quelle est la faiblesse du cavalier affamé de guerre, Eligor, dans Persona 5 Royal?

Le Cavalier affamé par la guerre, Eligor, a une faiblesse pour Zio / Electricity dans Persona 5 Royal.

Cela signifie que vous pouvez exploiter la faiblesse d’Eligor dans Persona 5 Royal en demandant à Ryuji d’effectuer Zio via le capitaine Kidd.

Bien qu’il ait un talon d’Achille très facile à exploiter, sachez qu’il est résistant aux attaques Agi / Fire et gun.

Guru de Morgana fait aussi peu de bien grâce à votre faible niveau, vous voudrez donc simplement utiliser la puissance de l’électricité pour pouvoir effectuer des attaques à outrance.

Plutôt que de simplement compter sur Ryuji pour effectuer Zio, vous pouvez également posséder le pouvoir en ayant Incubus.

Vous devriez combattre cette Ombre ailée assez régulièrement pendant les premiers stades du palais de Kamoshida, donc en parler dans votre jonction avec votre côté devrait être facile.

Fusion de Persona 5 Royal Eligor

Vous ne pourrez pas terminer une fusion pour Eligor dans Persona 5 Royal avant d’avoir atteint le niveau 16.

Pour la même raison, vous ne pourrez pas non plus convaincre Eligor de se joindre à vous lors de votre traversée du palais de Kamoshida.

Certaines des fusions les plus faciles pour le Cavalier affamé de guerre comprennent l’exécution de personnages de bas niveau que vous pourrez ramasser lors de votre visite au château de Kamoshida: ange avec Jack-O-Lantern, ange avec Cait Sith et ange avec Genbu.

Ce ne sont pas seulement les fusions possibles, et vous pouvez consulter la liste complète sur le Persona 5 Royal Fusion Calculator.